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GEEZER BUTLER: «С BLACK SABBATH всё!»



В рамках одного из недавних бесед у GEEZER'a BUTLER'a спросили, есть ли шанс увидеть BLACK SABBATH в так любимом им Villa Park, на что он он ответил:



«Определённо больше никакого SABBATH. Всё закончено».







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