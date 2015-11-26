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Black Sabbath

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24 ноя 2020 : 		 GEEZER BUTLER: «С BLACK SABBATH всё!»

14 окт 2020 : 		 Funko выпустили фигурку на основе оформления первого альбома BLACK SABBATH

14 окт 2020 : 		 BILL WARD: «Я был частью великой группы, создающей отличную музыку»

26 авг 2020 : 		 Барабанщик BLACK SABBATH о концертах после пандемии: «Рок-н-ролл бомбанёт»

19 авг 2020 : 		 Участники BLACK SABBATH рассказали о том, что 14 лейблов отказали группе, посоветовав сочинять «правильные песни»

12 авг 2020 : 		 Делюкс-версия культового альбома BLACK SABBATH выйдет осенью

11 авг 2020 : 		 SHARON OSBOURNE сказала, что GEEZER BUTLER и BILL WARD не имеют прав на имя BLACK SABBATH

30 июл 2020 : 		 Сборник BLACK SABBATH на золотом виниле

16 июл 2020 : 		 Tony Iommi — о выступлении BLACK SABBATH в рамках LIVE AID

10 июл 2020 : 		 RON KEEL, VINNY APPICE и RUDY SARZO записали кавер-версию BLACK SABBATH

17 июн 2020 : 		 BLACK SABBATH выпустили футболки #BlackLivesMatter

12 июн 2020 : 		 Участники MEGADETH, TESTAMENT, Ex-MACHINE HEAD исполняют BLACK SABBATH

19 май 2020 : 		 VINNY APPICE об альбоме BLACK SABBATH

15 май 2020 : 		 RON KEEL о времени в BLACK SABBATH: «Из нас хотели сделать хэйр-металл-команду»

9 май 2020 : 		 Tony Iommi не против концертов BLACK SABBATH

19 апр 2020 : 		 KIRK HAMMETT, JOHN 5 и CHARLIE BENANTE джемуют тему BLACK SABBATH

14 апр 2020 : 		 Участники BLACK SABBATH стали больше общаться

2 апр 2020 : 		 BILL WARD о контракте с BLACK SABBATH в 2011 году: «Не подписал бы и под дулом пистолета!»

11 мар 2020 : 		 Концертный релиз BLACK SABBATH выйдет на виниле

27 фев 2020 : 		 Фрагмент нового релиза JAZZ SABBATH

9 фев 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «TONY IOMMI пугает меня до усрачки, и он знает об этом!

19 янв 2020 : 		 GEOFF TATE, JOE SATRIANI, STEVE VAI, CHRIS POLAND исполняют BLACK SABBATH

5 ноя 2019 : 		 Рассказ о бокс-сете BLACK SABBATH

30 окт 2019 : 		 Саундтрек к «Острым козырькам» выйдет осенью

1 окт 2019 : 		 Новая версия классики BLACK SABBATH в фильме «King's man: Начало»

18 сен 2019 : 		 Гитарист BLACK SABBATH: «Если что и будет, то коротко»
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|||| сегодня

GEEZER BUTLER: «С BLACK SABBATH всё!»



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В рамках одного из недавних бесед у GEEZER'a BUTLER'a спросили, есть ли шанс увидеть BLACK SABBATH в так любимом им Villa Park, на что он он ответил:

«Определённо больше никакого SABBATH. Всё закончено».

GEEZER BUTLER Rules Out More BLACK SABBATH Shows, Says Band Is



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

НELLECTOR


24 ноя 2020, 13:08		Ага, Гитара и Паркинсон конечно же спросят Гизера, если что.

(с) "Либо нахуй бери, либо нахуй вали" (письмо Биллу Уорду от 2012 года)

olly71


24 ноя 2020, 14:35		Чем чаще они все говорят что ВСЁ тем у меня больше уверености что как только им предложат хорошие деньги за выступления то * ой вы нас не правильно поняли мы имели ввиду совсем другое * ( спрорсите у Мотли Крю как это делается )

Alex Chernyatinsky


24 ноя 2020, 14:40		Когда очередной юбилей Газпрома например? Пусть выступят, сыграют Параноид.

Гепард


24 ноя 2020, 15:21		Можно Параноид, а лучше - Паркинсоид, как раз в тему будет :D


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