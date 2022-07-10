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Black Sabbath

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Басист ANTHRAX: «BLACK SABBATH изобрели тяжёлый металл»



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Во время появления в последнем эпизоде "The Mistress Carrie Podcast" басист ANTHRAX Frank Bello ответил на вопрос о том, согласен ли он с утверждением, что BLACK SABBATH в одиночку и случайно изобрели тяжёлый металл, выпустив в 1970 году дебютный альбом с одноимённым названием:

«Послушайте, вы задаёте вопрос фанату BLACK SABBATH. Конечно. Для меня это именно так. Послушайте "Black Sabbath". Я вырос на творчестве этой группы, так что я должен сказать "да". И они до сих пор на высоте — эти песни до сих пор на высоте. Так что для меня всё так и есть. Конечно, все остальные могут назвать кучу других групп; это всё сугубо индивидуально. А я считаю, что это они изобрели тяжёлый металл. Это была первая тяжёлая гитара, которую я услышал, — гитара Tony Iommi. Игра Geezer'a [Butler'a] на дисторшированном басу, эти великолепные джазовые басовые линии — всё это было прекрасным временем. Это была отличная смесь хэви. Это были отличные вещи, тяжесть. Так что для меня всё так и обстоит».




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10 июл 2022
WahrandPhain
ни хрена подобного, он уже был изобретен и сыгран The Beatles, пруф на одноименном альбоме в виде песни Helter Skelter, там все это уже было. Да было так, что все ракиры и миталисты посасывают до сих пор. А так, Лед Зеппелин с Дип Перплом внесли не меньший вклад в митал, просто как и в случае с Death, важнее, чьё имя больше раскручено.
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10 июл 2022
gravitgroove
WahrandPhain, да ну брось ты. Это по форме они раньше были… хотя так если разобраться, то Бах и Вивальди - достаточно тех, кого Лорд на своем органе цитировал. А еще ж было куча психоделик исполнителей с отдельными песнями, а уж про гараж (прото-панк) бэнды чего говорить, вроде The Kinks, The Troggs.
У Led Zeppelin охват все же побольше в сравнении с BS, однако «температура» тяжести не достигла нужного порога, а вот Sabbath’ ы попали куда надо со своей одноименкой, хотя сторожилы помнят, что у Zeppelin был трек “Dazed and Confused”, что очень вдохновил, кроме Cream и Hendrix, Айомми и ко.
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