11 авг 2021



Клавишник BLACK SABBATH выпускает альбом



ADAM WAKEMAN 12 ноября представит новый фортепианный альбом, "A Handful Of Memories", который будет доступен на CD, виниле и всех цифровых платформах.



Трек-лист:



01. Draa Valley



02. Pristina



03. Sunrise Over L.A.



04. The Winter Palace



05. Iceland



06. A Walk in the Park



07. Treyarnon Bay



08. Gateway to the Sun



09. The Island



10. Home



11. Abbotsham Cliffs *



12. Polruan *



* Exclusive pre-order digital bonus tracks







+5 -1



просмотров: 1255