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Гитарист BLACK SABBATH скучает по турам



В новом интервью для The Mercury News Tony Iommi спросили о возможности ещё одного тура BLACK SABBATH в какой-то момент в недалёком будущем. Он засмеялся и ответил:



«Я не думаю, что это возможно. Но есть странная штука насчёт SABBATH: мы столько раз об этом думали — мы были с Оззи Осборном, потом у нас был Ронни Джеймс Дио, потом снова Оззи, затем Иэн Гиллан, Тони Мартин, Дио, и снова Тони Мартин. На разных этапах всё движется туда-сюда. Так что никогда не знаешь, что будет дальше.

Я думаю, маловероятно, что мы вернёмся на сцену снова. Это точно не будет гастрольным турне. Мы могли бы дать много концертов, если что.



Я бы хотел снова играть с парнями. Но не думаю, что это произойдёт.



Виной тому, что мы вообще перестали гастролировать, являюсь я, потому что я должен заботиться о своём здоровье. Когда ты бронируешь тур — и это всегда полуторагодичный тур — кажется, что это не очень много, когда ты говоришь об этом вначале. Но когда ты отправляешься в тур, это чертовски тяжёлая работа. И это не очень хорошо для моего здоровья — из-за рака крови. Так что я сказал: "Слушайте, это должен быть последний тур, я думаю. Но мне действительно этого не хватает. Я очень скучаю по игре на сцене. Я скучаю по зрителям».







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