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Black Sabbath

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19 янв 2021 : 		 Гитарист BLACK SABBATH: «Я бы не стал ничего менять»

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24 дек 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN, SNOWY SHAW, музыканты VENOM INC, DIAMOND HEAD, RAVEN, HELSTAR, OBITUARY, DEATH, SUFFOCATION на трибьюте BLACK SABBATH

10 дек 2020 : 		 BLACK SABBATH и LAKAI выпустили общую линейку продукции

3 дек 2020 : 		 Переиздание BLACK SABBATH выйдет зимой

24 ноя 2020 : 		 GEEZER BUTLER: «С BLACK SABBATH всё!»

14 окт 2020 : 		 Funko выпустили фигурку на основе оформления первого альбома BLACK SABBATH

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19 авг 2020 : 		 Участники BLACK SABBATH рассказали о том, что 14 лейблов отказали группе, посоветовав сочинять «правильные песни»

12 авг 2020 : 		 Делюкс-версия культового альбома BLACK SABBATH выйдет осенью
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Гитарист BLACK SABBATH скучает по турам



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В новом интервью для The Mercury News Tony Iommi спросили о возможности ещё одного тура BLACK SABBATH в какой-то момент в недалёком будущем. Он засмеялся и ответил:

«Я не думаю, что это возможно. Но есть странная штука насчёт SABBATH: мы столько раз об этом думали — мы были с Оззи Осборном, потом у нас был Ронни Джеймс Дио, потом снова Оззи, затем Иэн Гиллан, Тони Мартин, Дио, и снова Тони Мартин. На разных этапах всё движется туда-сюда. Так что никогда не знаешь, что будет дальше.
Я думаю, маловероятно, что мы вернёмся на сцену снова. Это точно не будет гастрольным турне. Мы могли бы дать много концертов, если что.

Я бы хотел снова играть с парнями. Но не думаю, что это произойдёт.

Виной тому, что мы вообще перестали гастролировать, являюсь я, потому что я должен заботиться о своём здоровье. Когда ты бронируешь тур — и это всегда полуторагодичный тур — кажется, что это не очень много, когда ты говоришь об этом вначале. Но когда ты отправляешься в тур, это чертовски тяжёлая работа. И это не очень хорошо для моего здоровья — из-за рака крови. Так что я сказал: "Слушайте, это должен быть последний тур, я думаю. Но мне действительно этого не хватает. Я очень скучаю по игре на сцене. Я скучаю по зрителям».

TONY IOMMI On Possibility Of BLACK SABBATH Reunion:



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

tux


14 мар 2021, 12:16		Пару-тройку концертов, так сказать для себя, вполне могут провести, да и по деньгам в любом случае будут в плюсе - народ будет ломиться. Хотя с другой стороны уходя-уходи.

Red One


14 мар 2021, 15:05		Наконец-то в комментах отметился ведущий мировой эксперт по всем вопросам


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