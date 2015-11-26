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Должен ли был BILL WARD играть на финальном концерте BLACK SABBATH ?



В рамках недавнего интервью для Rocking With Jam Man барабанщик BLACK SABBATH Tommy Clufetos ответил на вопрос о том, считает ли он, что BILL WARD должен был выступить в рамках финального концерта коллектива в феврале 2017 года:



«Я последний человек в мире, который имеет хоть какое-то представление о том, что там происходит, поэтому я не могу сказать: "должен ли он? [или] "не должен?", потому что я не знаю, что происходило на самом деле. Всё, что я знаю, это то, что меня попросили сыграть на барабанах. Так что я не особо беспокоюсь о вещах, которые не в моей компетенции. Это между ним и группой. Так что ты задаешь вопрос не тому парню, потому что я просто барабанщик и держу рот на замке».



Clufetos отметил, что «это было замечательное ощущение», когда ему предложили сыграть с SABBATH в последнем в истории группы туре.



«И это было ещё более замечательно, это была большая честь и привилегия выйти на сцену и быть тем парнем, [которого попросили] нести факел, чтобы донести музыку до фанатов. И я действительно старался изо всех сил, изо всех возможных сил, на которые я был только способен, чтобы отдать должное той великой музыке, которую они создали вместе, эти четыре парня: Ozzy [Osbourne], Tony [Iommi], Bill и Geezer [Butler]. Так что я просто старался уважать музыку и создать ту атмосферу, которую ожидали фанаты. И я гордился тем, что делал с этими людьми на сцене. Так что для меня это были восторг и честь».



На вопрос о том, какие эмоции он испытывал, играя на последнем шоу SABBATH, Tommy ответил:



«Весь тур был замечательным. Последний концерт любого тура всегда немного более нервный — люди пакуют чемоданы, их что-то отвлекает, а тут ещё и выступление с BLACK SABBATH в родном городе, предположительно их последний концерт в жизни. Так что было много суеты и суматохи. Но мы обеспечили то, что было необходимо на сцене в тот день, всё записывали и снимали. И это был отличный вечер!»







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