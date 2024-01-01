3 фев 2024



Установка BLACK SABBATH на продажу



Аукцион Goldin объявил о том, что на ближайших торгах будет выставлена барабанная установка BLACK SABBATH, на которой Tommy Clufetos играл в рамках реюнион-тура коллектива. Среди других лотов значатся вещи, подписанные Slash, FOO FIGHTERS, WEEZER, GREEN DAY. Аукцион пройдет 17 февраля. Подробности на Goldin.com.







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