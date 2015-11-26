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В Бирмингеме установили скамейку в честь BLACK SABBATH



У BLACK SABBATH появилась собственная «хэви-металлическая» скамейка, которая была торжественно представлена 9 февраля в Бирмингеме, Англия.



Гитарист BLACK SABBATH Tony Iommi принял участие в торжественном мероприятии, организованном Westside Business Improvement District.



Скамейка изготовлена из нержавеющей стали и была выкована в городе компанией Gateway Steel Fabrications. На ней выгравированы изображения Ozzy Osbourne'а, Tony Iommi, Geezer'a Butler'a и Bill'a Ward'a со словами «Гизер. Оззи. Тони. Билл. Сделано в Бирмингеме 1968».



Как сообщают BBC News, скамейка, идея которой принадлежит «супер-фанату» и архитектору Мухаммеду Осаму, была установлена на мосту, получившем название "Black Sabbath Bridge", который проходит через канал на Брод-стрит.



Iommi сказал: «Я считаю, что это очень здорово. Мне было интересно, как она будет выглядеть, но это действительно потрясающе. Мне она очень понравилась».



Презентация состоялась в церкви Святого Луки на Газ-стрит.



На этом мероприятии барабанщик BLACK SABBATH Bill Ward был награждён собственной звездой на городской аллее звёзд, на которой чествуют известных людей из Бирмингема.



Эта звезда, наряду с другими, награждёнными ранее тремя другими участниками группы, и пятой звездой самой группы, позже будет перенесена к хэви-металлической скамейке группы на Black Sabbath Bridge, и все звёзды будут выложены в форме креста.



Оформлением скамьи занимался египетский художник Тарек Абделькави.















































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