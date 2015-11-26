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Black Sabbath

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В Бирмингеме установили скамейку в честь BLACK SABBATH



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У BLACK SABBATH появилась собственная «хэви-металлическая» скамейка, которая была торжественно представлена 9 февраля в Бирмингеме, Англия.

Гитарист BLACK SABBATH Tony Iommi принял участие в торжественном мероприятии, организованном Westside Business Improvement District.

Скамейка изготовлена из нержавеющей стали и была выкована в городе компанией Gateway Steel Fabrications. На ней выгравированы изображения Ozzy Osbourne'а, Tony Iommi, Geezer'a Butler'a и Bill'a Ward'a со словами «Гизер. Оззи. Тони. Билл. Сделано в Бирмингеме 1968».

Как сообщают BBC News, скамейка, идея которой принадлежит «супер-фанату» и архитектору Мухаммеду Осаму, была установлена на мосту, получившем название "Black Sabbath Bridge", который проходит через канал на Брод-стрит.

Iommi сказал: «Я считаю, что это очень здорово. Мне было интересно, как она будет выглядеть, но это действительно потрясающе. Мне она очень понравилась».

Презентация состоялась в церкви Святого Луки на Газ-стрит.

На этом мероприятии барабанщик BLACK SABBATH Bill Ward был награждён собственной звездой на городской аллее звёзд, на которой чествуют известных людей из Бирмингема.

Эта звезда, наряду с другими, награждёнными ранее тремя другими участниками группы, и пятой звездой самой группы, позже будет перенесена к хэви-металлической скамейке группы на Black Sabbath Bridge, и все звёзды будут выложены в форме креста.

Оформлением скамьи занимался египетский художник Тарек Абделькави.



BLACK SABBATH Bench Unveiled In Birmingham: Photos, Video




















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КомментарииСкрыть/показать 1 )

shnira


10 фев 2019, 16:13		Отлично, я считаю. В честь Led Zeppelin предлагаю открыть Хеви-метал стульчик, а в честь Deep Purple Хеви-метал лавочку!


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