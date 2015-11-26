8 мар 2021



Нереализованный трек BLACK SABBATH времен DIO



Репетиционная запись нереализованного трека BLACK SABBATH Slapback, сделанная в 1979 году, доступна для прослушивания ниже. Её на YouTube выложил Gary Rees, пасынок Джеффа Николлса.



Состав:



Ronnie James Dio - vocals

Tony Iommi - guitar

Bill Ward - drums













+2 -1



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