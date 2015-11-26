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Black Sabbath

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VINNY APPICE рассказал, что Дио ненавидел петь песни OZZY OSBOURNE'a в BLACK SABBATH



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В рамках недавней беседы с "Another FN Podcast With Izzy Presley" барабанщик Vinny Appice ответил на вопрос, было ли ему некомфортно, когда он только пришёл в BLACK SABBATH на место оригинального барабанщика Bill Ward'а в 1980 году:

«Ну не сказать, потому что ты барабанщик — ты сидишь позади всех... А вот Ронни [Джеймс Дио, тогдашний вокалист SABBATH] должен был мириться с людьми в зале, которые спрашивали: "Где Ozzy [Osbourne]?" и всего остального из серии "Где Ozzy?", и ему пришлось пройти через всё это. Он ненавидел петь эти песни — он ненавидел петь "Iron Man", "Sweet Leaf" и другие песни Оззи. Вот почему в конце концов много лет спустя появилась группа HEAVEN & HELL, так что мы больше не играли старые вещи из эры Ozzy».

Несмотря на то, что Ронни не нравилось петь материал SABBATH эпохи Ozzy, Vinny сказал, что тот «звучал великолепно», исполняя классику Osbourne'a:

«Всё это звучало совершенно иначе. Это был мощный голос, поющий мелодию.. Так что это было невероятно».

RONNIE JAMES DIO








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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Red One


6 апр 2021, 13:40		Собственно, Оззи + Шэрон платили ему тем же:)


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