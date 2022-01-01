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Black Sabbath

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|||| 5 окт 2022

Переиздания BLACK SABBATH выйдут осенью



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Четвертого и восемнадцатого ноября BMG выпустит делюкс-версии альбомов BLACK SABBATH "Heaven And Hell" и "Mob Rules", которые будут доступны на двойном виниле и двойном CD.

"Heaven And Hell: Deluxe Edition":

Disc One: Original Album (2021 Remaster)

01. Neon Knights
02. Children Of The Sea
03. Lady Evil
04. Heaven And Hell
05. Wishing Well
06. Die Young
07. Walk Away
08. Lonely Is The Word

Disc Two: Bonus Tracks

01. Children Of The Sea – Live B-Side Of "Neon Knights"
02. Heaven And Hell – Live B-Side Of "Die Young"
03. Lady Evil – 7 Mono Edit (unreleased on CD)

Hartford Civic Center, Hartford, CT (August 10, 1980)

04. Neon Knights
05. Children Of The Sea
06. Heaven And Hell
07. Die Young

Hammersmith Odeon, London (Dec 31, 1981- Jan 2, 1982)

08. E5150
09. Neon Knights
10. Children Of The Sea
11. Heaven And Hell

2-LP:

Side One

01. Neon Knights
02. Children Of The Sea
03. Lady Evil
04. Heaven And Hell

Side Two

01. Wishing Well
02. Die Young
003. Walk Away
4. Lonely Is The Word

Side Thee

01. Children Of The Sea – Live B-Side Of "Neon Knights"
02. Heaven And Hell – Live B-Side Of "Die Young"
03. Lady Evil – 7" Mono Edit (unreleased on CD)
04. Neon Knights – Live 1980

Side Four

01. Children Of The Sea – Live 1980
02. Heaven And Hell – Live 1980
03. Die Young – Live 1980

"Mob Rules: Deluxe Edition"

Disc One: Original Album (2021 Remaster)

01. Turn Up The Night
02. Voodoo
03. The Sign Of The Southern Cross
04. E5150
05. The Mob Rules
06. Country Girl
07. Slipping Away
08. Falling Off The Edge Of The World
09. Over And Over

Bonus Tracks

10. The Mob Rules – Heavy Metal Soundtrack Version
11. Die Young – Live B-Side Of "Mob Rules" 7"
12. The Mob Rules – New 2021 Mix *

Live At The Hammersmith Odeon London (31/12/81 - 2/1/82)

13. Country Girl
14. Slipping Away
15. The Mob Rules
16. Voodoo

Live At Portland Memorial Coliseum, Portland, OR, April 22, 1982

17. Intro *
18. Neon Knights *

Disc Two: Bonus Tracks

Live At Portland Memorial Coliseum, Portland, OR, April 22, 1982

01. N.I.B. *
02. Children Of The Sea *
03. Voodoo *
04. Black Sabbath *
05. War Pigs *
06. Drum Solo *
07. Iron Man *
08. The Mob Rules *
09. Heaven And Hell *
10. Guitar Solo *
11. Sign Of The Southern Cross/Heaven And Hell – Reprise *
12. Paranoid *
13. Children Of The Grave *

2-LP:

Side One

01. Turn Up The Night
02. Voodoo
03. The Sign Of The Southern Cross
04. E5150
05. The Mob Rules

Side Two

01. Country Girl
02. Slipping Away
03. Falling Off The Edge Of The World
04. Over And Over

Side Three

01. The Mob Rules – Heavy Metal Soundtrack Version
02. Die Young – Live B-Side Of "Mob Rules" 7"
03. The Mob Rules – New 2021 Mix *
04. Sign Of The Southern Cross/Heaven And Hell – Reprise *

Side Four

Live At The Hammersmith Odeon London (31/12/81 - 2/1/82)

01. Country Girl
02. Slipping Away
03. The Mob Rules
04. Voodoo

* previously unreleased




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