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*OTEP SHAMAYA:«Мы боремся с фашизмом в Америке» 46
*Vampyre Cosmetics отказались от сотрудничества с ALICE COOPE... 27
*TED NUGENT был изгнан из Еблобука 22
*DAVID ELLEFSON о самом сложном и любимом альбоме MEGADETH 16
*Drum-cam от SEPULTURA 14
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Black Sabbath

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|||| 30 авг 2023

Басист BLACK SABBATH: «Никто нам с альбомом из KICK AXE не помогал»



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Басист BLACK SABBATH Geezer Butler опроверг слова участника KICK AXE Larry Gillstrom'а, который утверждает, что он якобы помогал с сочинением материала для альбома "Born Again":

«Нет, такого не было. Мы искали вокалиста, а не автора. Поэтому-то эти песни и были отправлены Carmine'у Appice'у, который использовал их для альбома KING KOBRA».

BLACK SABBATH's GEEZER BUTLER Says KICK AXE Did Not Help Write The Born Again Album -




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