30 авг 2023



Басист BLACK SABBATH: «Никто нам с альбомом из KICK AXE не помогал»



Басист BLACK SABBATH Geezer Butler опроверг слова участника KICK AXE Larry Gillstrom'а, который утверждает, что он якобы помогал с сочинением материала для альбома "Born Again":



«Нет, такого не было. Мы искали вокалиста, а не автора. Поэтому-то эти песни и были отправлены Carmine'у Appice'у, который использовал их для альбома KING KOBRA».







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