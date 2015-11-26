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TONY MARTIN подтвердил, что записывал демо для альбома BLACK SABBATH "Dehumanizer"



Tony Martin, который был фронтменом BLACK SABBATH с 1987 по 1991 годы, а затем с 1993 по 1997 годы, подтвердил в новом интервью Almost Human, что он записал несколько демо-треков для альбома "Dehumanizer" группы в период, когда Tony Iommi и Geezer'у Butler'у было трудно найти общий язык с вернувшимся Ронни Джеймсом Дио:



«Они уволили меня перед началом сессий "Dehumanizer", что, кстати, было полной неожиданностью. Я вообще не ожидал этого. На самом деле я выходил из двери, чтобы отправиться на репетиции следующего альбома, и телефон зазвонил как раз в тот момент, когда я выходил. И мой менеджер (он был на другом конце линии) сказал: "Тебе лучше присесть, парень". Я такой: "Ну говори. Что?" А он сказал: "Им больше не нужны твои услуги". Я сказал: "Что? Ты шутишь?" Я просто не ожидал такого развития событий. Ну ладно. Я был так потрясён этим, что не знал, что сказать или сделать. Но через несколько недель я вернулся — это было четыре, пять, шесть недель, что-то в этом роде. Мне позвонил Tony Iommi и сказал: "С Дио у нас некоторые проблемы". Я сказал: "О, правда?" И он ответил: "Ты можешь вернуться?" А я сказал: "Нет. Я не могу вернуться. Я уже начал делать свои сольные вещи и двигаюсь дальше". И он тогда такой: "Хорошо". Прошло несколько месяцев, и он позвонил мне снова: "Ты уверен, что не можешь вернуться? У нас не получается". Они пригласили меня в студию, когда записывали материал, и я отправился туда. Я попытался добавить что-то своё, но у них, как обычно, не хватало времени. И я тогда сказал: "Слушай, если я собираюсь это сделать, мне нужно переписать всё это. Мне нужно взять песню, посидеть с ней и поработать". Они заявили: "У нас нет на это времени". Поэтому я сказал: "Мне придётся отказаться. Пожалуй, лучше всего будет просто продолжить работу с Дио, а потом мы поговорим". Так что даже в период Dio у нас были контакты, и я всё ещё общался с Тони. На самом деле я ходил на шоу, которое они давали в моём родном городе вместе с Дио. Дио был совсем не рад увидеть меня там. Потому что Tony Iommi пригласил меня. И, конечно, Дио сошёл со сцены, а я остался за кулисами. Его это совсем не впечатлило. Так что связь с "Dehumanizer" была практически всю дорогу — не постоянно, но время от времени».



На вопрос о том, делал ли он какие-либо студийные записи для "Dehumanizer", Martin ответил:



«Да, я пытался. Я просто не смог сделать ничего, что звучало бы лучше, чем то, что они сделали с Дио. И я должен был сделать так, чтобы это звучало как Tony Martin. Нет смысла просить меня сделать это, если вы не хотите, чтобы я звучал как я. Так что в тот момент я подумал: "Я не хочу продолжать копировать чужие вещи". Я попытался и записал несколько демо-треков. Но я очень сомневаюсь — на самом деле я на 99 процентов уверен, что от этих записей ничего не осталось. У меня есть пара коротких кассетных копий того, что я пытался записать, но там ужасное качество — просто кассета. Она напоминает мне о том дне. Да, я пробовал. Но я не думаю, что смог бы сделать лучше, чем сделали они. Так что мы двинулись дальше».







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