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Black Sabbath

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SHARON OSBOURNE сказала, что GEEZER BUTLER и BILL WARD не имеют прав на имя BLACK SABBATH



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Во время недавнего выступления в подкасте Steve-O "Wild Ride!" Sharon Osbourne ответила на вопрос о том, правильно ли говорить, что когда оригинальный состав BLACK SABBATH воссоединился десять лет назад, это было сделано на её условиях, с её мужем, вокалистом Ozzy Osbourne'ом, владеющим именем BLACK SABBATH, и другими участниками SABBATH, выступающими в качестве «наёмных работников»:

«Примерно так, но Ozzy и Tony [Iommi, гитара] владеют именем, а Geezer [Butler, бас] и Bill [Ward, барабаны] не владеют. Так что это Ozzy и Tony являются владельцами имени, и они партнёры в BLACK SABBATH. Так что вы вроде как правы. Ozzy и Tony равны, в то время как, а другие парни, знаете, вроде как занимаются этим за определённое вознаграждение».

Ozzy подал иск против Tony в мае 2009 года, утверждая, что Iommi незаконно присвоил исключительное право собственности на имя группы в заявке в Бюро патентов и товарных знаков США.

Osbourne подал в суд на компанию Iommi с целью получения 50-процентной доли участия в товарном знаке "Black Sabbath", а также части прибыли Iommi от использования этого названия.

Федеральный суд Манхэттена также признал, что «узнаваемый ведущий вокал» Osbourne'а в значительной степени является причиной «необычайного успеха» группы, отметив, что её популярность резко упала во время его отсутствия с 1980 по 1996 годы.

Адвокат Эндрю ДеВор утверждал, что Osbourne подписал отказ от своих прав на торговую марку BLACK SABBATH после того, как покинул группу в 1979 году.

Адвокат Osbourne'а Говард Шир назвал это соглашение «отвлекающим манёвром», от которого «отказались», когда певец вновь присоединился к группе в 1997 году и взял на себя «контроль качества» сувенирной продукции, турне и записей группы.

В июне 2010 года Ozzy рассказал The Pulse of Radio, что иск между ним и Tony был урегулирован, и что между ними всё в порядке.

SHARON OSBOURNE Says GEEZER BUTLER And BILL WARD Don





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КомментарииСкрыть/показать 9 )

AlexTronenko


11 авг 2020, 17:12		Гизер выходит наемный рабочий в Black Sabbath)

Flashback


11 авг 2020, 17:37		Печально, конечно, это читать.

hansi_hrb


11 авг 2020, 17:56		надо подавать аппеляцию в норвежский суд

father


11 авг 2020, 18:10		Ну Гизер не всегда был в BS, он ведь уходил и приходил, вот пока уходил, наверное и потерял свою часть. С Уордом и так всё ясно.

ElectricRetard


11 авг 2020, 18:22		Я считаю, что нужно и у Айомми права отобрать. В идеале даже у Оззи. Пусть всем владеет Шэрон, а не эти кретины. Что они вообще для группы сделали?

hansi_hrb


11 авг 2020, 19:24		Кто молодец так это Шэрон. Делец от Бога. А с трясущегося алкаша оззи какой спрос.

Possessed


11 авг 2020, 20:23		Flashback, не то слово...

hansi_hrb, почему именно в норвежский?

ElectricRetard, дело говоришь)

"популярность резко упала во время его отсутствия с 1980 по 1996 годы."...
Ну про 80-ый и 81-ый они загнули, конечно. А вообще, Саббат - это прежде всего Тони. Да, эпоха 70-ых, это - классика. Но и в 80-е, и даже в 90-е у них выходил качественный материал. К 97-му году сложилось так , что в обоих лагерях - особенно у Тони, дела шли не очень. Поэтому необходимость в реюнионе возникла сама собой. К сожалению вынужден признать, что Гизер, который метался между Саббат и Озии в конце 80-х -начале 90-х , и Билл, покинувший группу в 83-м - лишь приятные дополнения к основному блюду, несмотря на их исключительную важность в формировании облика группы и её текстов.

ufx


11 авг 2020, 20:56		Ну от такой мразюки трудно было ожидать чего - то более вразумительного. Шах и мат фоннадам bs времен наркомана.

LU777


11 авг 2020, 21:28		Подождите.....а они что,хотели назваться BS и взять другого нормального вокалиста и гитариста?
Что то не слыхал
Зачем такие новости да ещё от .........шарон.
Пакость какая то


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