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SHARON OSBOURNE сказала, что GEEZER BUTLER и BILL WARD не имеют прав на имя BLACK SABBATH



Во время недавнего выступления в подкасте Steve-O "Wild Ride!" Sharon Osbourne ответила на вопрос о том, правильно ли говорить, что когда оригинальный состав BLACK SABBATH воссоединился десять лет назад, это было сделано на её условиях, с её мужем, вокалистом Ozzy Osbourne'ом, владеющим именем BLACK SABBATH, и другими участниками SABBATH, выступающими в качестве «наёмных работников»:



«Примерно так, но Ozzy и Tony [Iommi, гитара] владеют именем, а Geezer [Butler, бас] и Bill [Ward, барабаны] не владеют. Так что это Ozzy и Tony являются владельцами имени, и они партнёры в BLACK SABBATH. Так что вы вроде как правы. Ozzy и Tony равны, в то время как, а другие парни, знаете, вроде как занимаются этим за определённое вознаграждение».



Ozzy подал иск против Tony в мае 2009 года, утверждая, что Iommi незаконно присвоил исключительное право собственности на имя группы в заявке в Бюро патентов и товарных знаков США.



Osbourne подал в суд на компанию Iommi с целью получения 50-процентной доли участия в товарном знаке "Black Sabbath", а также части прибыли Iommi от использования этого названия.



Федеральный суд Манхэттена также признал, что «узнаваемый ведущий вокал» Osbourne'а в значительной степени является причиной «необычайного успеха» группы, отметив, что её популярность резко упала во время его отсутствия с 1980 по 1996 годы.



Адвокат Эндрю ДеВор утверждал, что Osbourne подписал отказ от своих прав на торговую марку BLACK SABBATH после того, как покинул группу в 1979 году.



Адвокат Osbourne'а Говард Шир назвал это соглашение «отвлекающим манёвром», от которого «отказались», когда певец вновь присоединился к группе в 1997 году и взял на себя «контроль качества» сувенирной продукции, турне и записей группы.



В июне 2010 года Ozzy рассказал The Pulse of Radio, что иск между ним и Tony был урегулирован, и что между ними всё в порядке.













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