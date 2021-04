сегодня



Переиздание BLACK SABBATH выйдет летом



Одиннадцатого июня BMG выпустит делюкс-версию альбома BLACK SABBATH "Sabotage", которая будет доступна на четырех CD и четырех винилах (с дополнительным 7"-винилом с песнями "Am I Going Insane (Radio)" и "Hole In The Sky" и оформлением редкого японского сингла). Ремастированный вариант альбома будет доступен и в цифровом виде.



Трек-лист CD-версии:



Disc One: Original Album Remastered



01. Hole In The Sky



02. Don't Start (Too Late)



03. Symptom Of The Universe



04. Megalomania



05. Thrill Of It All



06. Supertzar



07. Am I Going Insane (Radio)



08. The Writ



Disc Two: North American Tour Live '75



01. Supertzar/Killing Yourself To Live *



02. Hole In The Sky



03. Snowblind *



04. Symptom Of The Universe



05. War Pigs *



06. Megalomania



07. Sabbra Cadabra *



08. Jam 1 including guitar solo *



09. Jam 2 including drum solo *



10. Supernaut *



11. Iron Man *



Disc Three: North American Tour Live '75



01. Guitar Solo including excerpts of Orchid and Rock 'n' Roll Doctor *



02. Black Sabbath *



03. Spiral Architect *



04. Embryo/Children Of The Grave *



05. Paranoid *



Disc Four



01. Am I Going Insane (Radio) – Single Edit



02. Hole In The Sky



Трек-лист виниловой версии:



LP One: Original Album Remastered



Side One



01. Hole In The Sky



02. Don't Start (Too Late)



03. Symptom Of The Universe



04. Megalomania



Side Two



01. Thrill Of It All



02. Supertzar



03. Am I Going Insane (Radio)



04. The Writ



LP Two: North American Tour Live '75



Side Three



01. Supertzar/Killing Yourself To Live *



02. Hole In The Sky



03. Snowblind *



Side Four



01. Symptom Of The Universe



02. War Pigs *



LP Three: North American Tour Live '75



Side Five



01. Megalomania *



02. Sabbra Cadabra *



Side Six



01. Jam 1 including guitar solo *



02. Jam 2 including drum solo *



03. Supernaut



LP Four: North American Tour Live '75



Side Seven



01. Iron Man *



02. Guitar Solo including excerpts of Orchid and Rock 'n' Roll Doctor *



03. Black Sabbath *



Side Eight



01. Spiral Architect *



02. Embryo/Children Of The Grave *



03. Paranoid *



7" Single



01. Am I Going Insane (Radio) – Single Edit



02. Hole In The Sky



* previously unreleased























