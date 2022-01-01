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Британские политики обратились к королеве с просьбой наградить BLACK SABBATH



Группа британских политиков призывает наградить участников BLACK SABBATH за их заслуги перед музыкой.



Депутаты парламента объединились с лидером Бирмингемского городского совета Яном Уордом и заместителем лидера, советником Бриджид Джонс, и обратились к королеве с просьбой о «прямом вмешательстве».



Просьба поступила менее чем через неделю после того, как гитарист BLACK SABBATH Тони Айомми и вокалист Оззи Осборн неожиданно появились на церемонии закрытия Игр Содружества в Бирмингеме, который является их родным городом.



Халид Махмуд, депутат-лейборист от Бирмингема, также создал петицию, призывающую признать заслуги группы перед музыкой и городом Бирмингемом. Он написал в своём обращении:



«При всей своей мировой славе они сохранили прочные связи с Бирмингемом, о чём свидетельствует их неожиданное выступление на церемонии закрытия Игр Содружества.



Я понимаю, что эта просьба не укладывается в рамки обычной процедуры обращения за королевскими наградами. Однако мы считаем, что это экстраординарное событие заслуживает экстраординарного признания этой экстраординарной группы музыкантов.

Поэтому мы просим прямого вмешательства и поддержки Вашего Величества, чтобы признать огромный вклад этих прекрасных и новаторских музыкантов родом из Бирмингема, которые в очередной раз не только порадовали Бирмингем, Великобританию и все страны Содружества, но и, возможно, весь мир».









@itvnews @midlands_bbc @ClassicRockMag pic.twitter.com/Mixrxxw1Vr I am humbly requesting Her Royal Highness Queen Elizabeth II @RoyalFamily to bestow and honour to @BlackSabbath for their services to music. There will be a public release on 12th August 2022 at 1pm at Black Sabbath Bench, Broad St, @BBCNews





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