Сборник BLACK SABBATH на золотом виниле



Седьмого августа состоится выход компиляции BLACK SABBATH The Ultimate Collection в формате четырех винилов (золотых) и двойного CD:



CD1 (LP1 & LP2)

"Paranoid"

"Never Say Never"

"Iron Man"

"Black Sabbath"

"Children Of The Grave"

"Fairies Wear Boots"

"Changes"

"Rat Salad"

"Sweet Leaf"

"War Pigs"

"Sabbath Bloody Sabbath"

"Hole In The Sky"

"Symptom Of The Universe"

"Spiral Architect"

"Rock ‘n’ Roll Doctor"



CD2 (LP3 & LP4)

"Dirty Women"

"Evil Woman, Don’t Play Your Games With Me"

"A Hard Road"

"Lord Of This World"

"Into The Void"

"Behind The Wall Of Sleep"

"Snowblind"

"Tomorrow’s Dream"

"N.I.B."

"Electric Funeral"

"Embryo"

"Wicked World"

"It’s Alright"







