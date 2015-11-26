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Black Sabbath

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30 июл 2020 : 		 Сборник BLACK SABBATH на золотом виниле

16 июл 2020 : 		 Tony Iommi — о выступлении BLACK SABBATH в рамках LIVE AID

10 июл 2020 : 		 RON KEEL, VINNY APPICE и RUDY SARZO записали кавер-версию BLACK SABBATH

17 июн 2020 : 		 BLACK SABBATH выпустили футболки #BlackLivesMatter

12 июн 2020 : 		 Участники MEGADETH, TESTAMENT, Ex-MACHINE HEAD исполняют BLACK SABBATH

19 май 2020 : 		 VINNY APPICE об альбоме BLACK SABBATH

15 май 2020 : 		 RON KEEL о времени в BLACK SABBATH: «Из нас хотели сделать хэйр-металл-команду»

9 май 2020 : 		 Tony Iommi не против концертов BLACK SABBATH

19 апр 2020 : 		 KIRK HAMMETT, JOHN 5 и CHARLIE BENANTE джемуют тему BLACK SABBATH

14 апр 2020 : 		 Участники BLACK SABBATH стали больше общаться

2 апр 2020 : 		 BILL WARD о контракте с BLACK SABBATH в 2011 году: «Не подписал бы и под дулом пистолета!»

11 мар 2020 : 		 Концертный релиз BLACK SABBATH выйдет на виниле

27 фев 2020 : 		 Фрагмент нового релиза JAZZ SABBATH

9 фев 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «TONY IOMMI пугает меня до усрачки, и он знает об этом!

19 янв 2020 : 		 GEOFF TATE, JOE SATRIANI, STEVE VAI, CHRIS POLAND исполняют BLACK SABBATH

5 ноя 2019 : 		 Рассказ о бокс-сете BLACK SABBATH

30 окт 2019 : 		 Саундтрек к «Острым козырькам» выйдет осенью

1 окт 2019 : 		 Новая версия классики BLACK SABBATH в фильме «King's man: Начало»

18 сен 2019 : 		 Гитарист BLACK SABBATH: «Если что и будет, то коротко»

12 сен 2019 : 		 У басиста BLACK SABBATH умерла сестра

30 авг 2019 : 		 BLACK SABBATH помогли увеличить доходы BMG в первой половине 2019 года

23 авг 2019 : 		 Классика BLACK SABBATH в «Острых козырьках»

24 июл 2019 : 		 BLACK SABBATH выпустят виниловую коллекцию с раритетами

14 июл 2019 : 		 Исполнилась мечта фаната BLACK SABBATH — он получил VIP-доступ к легендарным музыкантам во время мероприятия в Бирмингеме

11 июл 2019 : 		 Барабанщик BLACK SABBATH: «Я открыт для любых идей о совместных выступлениях в будущем»

28 июн 2019 : 		 GEEZER BUTLER не исключает одноразового воссоединения BLACK SABBATH
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|||| сегодня

Сборник BLACK SABBATH на золотом виниле



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Седьмого августа состоится выход компиляции BLACK SABBATH The Ultimate Collection в формате четырех винилов (золотых) и двойного CD:

CD1 (LP1 & LP2)
"Paranoid"
"Never Say Never"
"Iron Man"
"Black Sabbath"
"Children Of The Grave"
"Fairies Wear Boots"
"Changes"
"Rat Salad"
"Sweet Leaf"
"War Pigs"
"Sabbath Bloody Sabbath"
"Hole In The Sky"
"Symptom Of The Universe"
"Spiral Architect"
"Rock ‘n’ Roll Doctor"

CD2 (LP3 & LP4)
"Dirty Women"
"Evil Woman, Don’t Play Your Games With Me"
"A Hard Road"
"Lord Of This World"
"Into The Void"
"Behind The Wall Of Sleep"
"Snowblind"
"Tomorrow’s Dream"
"N.I.B."
"Electric Funeral"
"Embryo"
"Wicked World"
"It’s Alright"

BLACK SABBATH - The Ultimate Collection 4LP + 2CD Available In August



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