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Black Sabbath

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Гитарист BLACK SABBATH TONY IOMMI обнаружил «около пятисот» риффов, пока проводил время с BRIAN'ом MAY'ем из QUEEN



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Гитарист BLACK SABBATH TONY IOMMI рассказал, что «нашёл» около пятисот риффов за то время, которое он недавно провёл в обществе гитариста Queen BRIAN'a MAY'я.

Iommi сделал это заявление, выкладывая в Инстаграм новое фото, на котором его можно увидеть в компании гитариста Queen, держащего в руках небольшой бумбокс. «По уши в работе! В поисках риффов — и уже нашли около пяти сотен», написал Tony.

В 2013 году Iommi рассказал изданию Birmingham Mail, что он обсуждает возможное сотрудничество с May'ем.

Идея о совместной работе пришла ему в голову, когда Iommi и May встретились вскоре после того, как у гитариста BLACK SABBATH диагностировали рак:

«Когда я только заболел, Brian May пришёл ко мне в гости в мой дом в Лэпворте". Я сыграл ему кое-что из своих вещей, рок-риффы, до которых всё никак не доходили руки, чтобы что-то с ними сделать, или те, которые я решил не использовать вообще. Он сказал, что я должен что-то с ними сделать.

Сейчас ещё рано об этом говорить, и всё мое внимание в обозримом будущем сконцентрировано на Sabbath, но мы вполне можем найти возможность поработать над ними вместе и сделать их доступными в какой-нибудь форме.

Одной из идей было сделать риффы доступными [для общественности], чтобы фанаты могли использовать их в своих песнях, и посмотреть, что они смогут с ними сделать. Таким образом они словно будут записываться вместе с Brian'ом и со мной».

May развил эту идею:

«Я слышал примерно несколько часов неизданных гитарных джемов, которые Tony хранит на плёнке и жёстких дисках. Я подумал, что было бы здорово сделать из них некий сборник.

Идея была в том, чтобы выложить все эти риффы в какой-нибудь форме в открытый доступ, чтобы люди могли делать на их основе собственные песни. Вы сможете создавать свою собственную музыку с Tony Iommi на гитаре. Здорово, не правда ли?»

SABBATH закончили свой последний большой тур в феврале 2017 года двумя шоу в Бирмингеме, завершив почти полувековую карьеру легендарного коллектива.



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

nabastak_


22 апр 2019, 15:54		Здоровая у Хэммета мобила была.

Rutger


22 апр 2019, 17:18		Жалкие дилетанты. Всего пять сотен, против тонн у Хэммета.

Registrator


22 апр 2019, 18:28		Хэммет уже вовсю пхает новые риффы в новый айфон, он и подумать не мог, что язвительные российские меломаны запомнят его фиаско.

Alias


22 апр 2019, 19:13		ну вот вам пожалуйста! одни плачут, что у них музыку воруют-скачивают, а другие хотят нахаляву выложить свои риффы для общего пользования


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