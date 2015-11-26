Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист SLAYER прикупил квартиру 27
*Фронтмен IRON MAIDEN заявил, что группа планирует исполнить ... 25
*METALLICA помогла уличному музыканту 21
*Умер Мит Лоуф 20
*TESTAMENT расстались с ударником 18
[= ||| все новости группы



*

Black Sabbath

*



28 янв 2022 : 		 Новый JAZZ SABBATH выйдет весной

26 янв 2022 : 		 TONY MARTIN сообщил, что скоро выйдут переиздания альбомов BLACK SABBATH с его участием

23 янв 2022 : 		 TONY MARTIN с удовольствием бы перезаписал "Forbidden" BLACK SABBATH

16 янв 2022 : 		 TONY IOMMI и TONY MARTIN не могут легально записывать новую музыку под вывеской BLACK SABBATH

5 янв 2022 : 		 TONY MARTIN подтвердил, что записывал демо для альбома BLACK SABBATH "Dehumanizer"

29 дек 2021 : 		 GLENN HUGHES: «Я не горел желанием становиться участником BLACK SABBATH»

13 дек 2021 : 		 Гитарист BLACK SABBATH — о концертной деятельности: «Никогда не говори "никогда"»

3 дек 2021 : 		 Гитарист BLACK SABBATH: «Жду мастера "Born Again"»

10 окт 2021 : 		 BILL WARD хочет записать альбом с BLACK SABBATH

1 сен 2021 : 		 9-летняя ELLEN ALAVERDYAN исполняет BLACK SABBATH

11 авг 2021 : 		 Клавишник BLACK SABBATH выпускает альбом

2 авг 2021 : 		 Переиздание BLACK SABBATH выйдет осенью

8 июл 2021 : 		 Барабанщик BLACK SABBATH — о том, как он стал Vinnie

28 июн 2021 : 		 TONY IOMMI: «Я нашёл мастер-ленты "Born Again"»

20 июн 2021 : 		 Игра от BLACK SABBATH

3 июн 2021 : 		 Фрагмент переиздания BLACK SABBATH

31 май 2021 : 		 Барабанщик BLACK SABBATH: «Ну играл я в последнем туре, а дальше-то что?»

19 май 2021 : 		 Должен ли был BILL WARD играть на финальном концерте BLACK SABBATH?

19 май 2021 : 		 TONY IOMMI — о появлении Дио в BLACK SABBATH

17 май 2021 : 		 GEEZER BUTLER был рад, когда Дио начал сочинять тексты для BLACK SABBATH

10 май 2021 : 		 Туровый барабанщик BLACK SABBATH — о замене Bill'a Ward'a: «Это пик моей карьеры»

27 апр 2021 : 		 Трейлер новой книги о BLACK SABBATH

24 апр 2021 : 		 Гитарист BLACK SABBATH признался в любви к суперкарам

16 апр 2021 : 		 Переиздание BLACK SABBATH выйдет летом

10 апр 2021 : 		 Тизер фотокниги о BLACK SABBATH времен DIO

8 апр 2021 : 		 Фрагмент трибьюта BLACK SABBATH
Показать далее
| - |

|||| 28 янв 2022

Новый JAZZ SABBATH выйдет весной



*
zoom
*
* *
В 2020 году был обнаружен потерянный 50 лет назад дебютный альбом JAZZ SABBATH и вот, 52 году спустя, музыканты решили вновь отправится в студию и закончить работу над тем, что было начато еще в 1969 году, но из-за юридических разборок с сессионным участником он так и не был доведен до ума. После того, как была раскрыта кража альбома из Бирмингема, Milton Keanes и коллеги теперь могут представить эти песни в их оригинальной форме, дополненной 52-летним опытом, энергией... и яростью.

Спокойная "Symptom Of The Universe", полноценная 8-минутная версия "Paranoid" (а не та металлическая версия, которую все знают), и, конечно же, песня, в честь которой так вопиюще беспардонно была названа другая группа.

Jazz Sabbath Vol. 2 будет выпущен 22 апреля на Blacklake Records на виниле, CD, кассете и в цифровом варианте. Фрагмент из этого релиза, "Black Sabbath", доступен ниже.

Трек-лист:

"Paranoid"
"Snowblind"
"Behind the Wall of Sleep"
"Sabbra Cadabra"
"Symptom of the Universe"
"N.I.B."
"Black Sabbath"

JAZZ SABBATH To Release Jazz Sabbath Vol. 2 In April; "Black Sabbath" Song Streaming Now; Tour Dates Confirmed



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 129

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом