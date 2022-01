28 янв 2022



Новый JAZZ SABBATH выйдет весной



В 2020 году был обнаружен потерянный 50 лет назад дебютный альбом JAZZ SABBATH и вот, 52 году спустя, музыканты решили вновь отправится в студию и закончить работу над тем, что было начато еще в 1969 году, но из-за юридических разборок с сессионным участником он так и не был доведен до ума. После того, как была раскрыта кража альбома из Бирмингема, Milton Keanes и коллеги теперь могут представить эти песни в их оригинальной форме, дополненной 52-летним опытом, энергией... и яростью.



Спокойная "Symptom Of The Universe", полноценная 8-минутная версия "Paranoid" (а не та металлическая версия, которую все знают), и, конечно же, песня, в честь которой так вопиюще беспардонно была названа другая группа.



Jazz Sabbath Vol. 2 будет выпущен 22 апреля на Blacklake Records на виниле, CD, кассете и в цифровом варианте. Фрагмент из этого релиза, "Black Sabbath", доступен ниже.



Трек-лист:



"Paranoid"

"Snowblind"

"Behind the Wall of Sleep"

"Sabbra Cadabra"

"Symptom of the Universe"

"N.I.B."

"Black Sabbath"







