сегодня



VINNY APPICE об исполнении материала BLACK SABBATH и DIO: «Люди хотят его услышать»



Vinny Appice рассказал в интервью для Backstage Pass о своём недавнем бразильском турне, в ходе которого он отдал дань уважения музыке BLACK SABBATH и DIO. Легендарному 66-летнему барабанщику, игравшему с BLACK SABBATH, DIO и HEAVEN & HELL, во время тура помогали Fernando Giovannetti (бас), Nando Fernandes (вокал) и Edu Ardanuy (гитара; ex-DR. SIN).



Vinny, в частности, сказал:



«У меня отличная группа. Я уже три раза выступал в Южной Америке, и мы исполняем много вещей из "The Mob Rules", "Dehumanizer", немного старых BLACK SABBATH, "Heaven And Hell", и немного DIO. И музыканты просто отжигают. Я отыграл пять концертов, и билеты на них были практически распроданы — площадки небольшие, но набитые битком. И они знают все слова. Они знают все мелодии. Они увлечены этой музыкой. Это невероятно. Так что я прекрасно провёл время. И даже спустя 40 лет они просто обожают эту музыку. Сейчас я выступаю с ними и в Штатах. Пару месяцев назад я дал пять концертов. И поскольку у меня сейчас свободное время от деятельности LAST IN LINE с Vivian'ом Campbell'ом, я буду организовывать новые концерты. И мне очень приятно играть всё это старьё. Это совсем ненапряжно. Мы не пытаемся продавать пластинки, мы не пытаемся стать популярной группой. Это больше похоже на трибьют, но со мной. Так что я называю это как "трибьют-плюс" BLACK SABBATH и DIO. Я — это "плюс"».



Vinny поведал о том, почему он считает, что интерес к его исполнению классических песен SABBATH и DIO возрос:



«Когда я выступал здесь [в США], площадки были заполнены, и людям это тоже нравилось. Потому что я единственный участник из оригинальной группы [BLACK SABBATH], который сейчас выступает. Tony [Iommi] и Geezer [Butler] больше не в строю. Ozzy, похоже, тоже. А я был единственным другим барабанщиком группы в самом начале, я записал с ними несколько альбомов. Так что я думаю, что сейчас для меня наступило идеальное время, когда я всё ещё хочу этим заниматься, выходить на сцену и играть этот материал. Люди хотят его услышать».











+4 -0



просмотров: 401