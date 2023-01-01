Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Фронтмен SYSTEM OF A DOWN о выступлении перед SLAYER в конце... 33
*Гитарист METALLICA упал на сцене 32
*DAVID ELLEFSON: «Я свободен!» 22
*GEDDY LEE о важности обсуждения конфликта в Израиле 20
*HELLOWEEN готовятся к работе над альбомом 18
*KIKO LOUREIRO не готов вернуться в MEGADETH 17
*GENE SIMMONS клянётся на Библии, что KISS больше не будут вы... 16
*MEGADETH смогут и без Kiko 15
*ROBERT PLANT о распаде LED ZEPPELIN: «Это было правильно для... 15
*Лидер SKILLET о проблеме безотцовщины 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Фронтмен SYSTEM OF A DOWN о выступлении перед SLAYER в конце... 33
*Гитарист METALLICA упал на сцене 32
*DAVID ELLEFSON: «Я свободен!» 22
*GEDDY LEE о важности обсуждения конфликта в Израиле 20
*HELLOWEEN готовятся к работе над альбомом 18
[= ||| все новости группы



*

Black Sabbath

*



27 ноя 2023 : 		 VINNY APPICE об исполнении материала BLACK SABBATH и DIO: «Люди хотят его услышать»

23 ноя 2023 : 		 Как TONY IOMMI придумал главный хит BLACK SABBATH

9 ноя 2023 : 		 BLACK SABBATH в Наполеоне

12 окт 2023 : 		 SHARON OSBOURNE о балете

11 окт 2023 : 		 GRAHAM BONNET мог попасть в BLACK SABBATH?

2 окт 2023 : 		 Трейлер балета BLACK SABBATH

25 сен 2023 : 		 TONY IOMMI неожиданно появился на балете BLACK SABBATH

30 авг 2023 : 		 Басист BLACK SABBATH: «Никто нам с альбомом из KICK AXE не помогал»

13 авг 2023 : 		 Концертный релиз BLACK SABBATH выйдет осенью

11 авг 2023 : 		 Очередной винил от BLACK SABBATH

27 июл 2023 : 		 GEEZER BUTLER о Ронни Джеймсе Дио в BLACK SABBATH: «Это было похоже на возрождение — как будто из пепла восстаёт феникс»

8 июл 2023 : 		 Бокс-сет BLACK SABBATH выйдет летом

5 июл 2023 : 		 GEEZER BUTLER — о термине «тяжёлый металл» в отношении BLACK SABBATH: «Я привык к этому»

4 июл 2023 : 		 TONY IOMMI — о переизданиях альбомов BLACK SABBATH: «Всё это требует времени и должно быть сделано поэтапно»

3 июл 2023 : 		 Почему BLACK SABBATH отказались от Power Trip

1 июл 2023 : 		 BLACK SABBATH в 4.0

18 июн 2023 : 		 GEEZER BUTLER — о выступлении ROB'a HALFORD'a с BLACK SABBATH: «Это было здорово»

17 июн 2023 : 		 GEEZER BUTLER — о вероятности воссоединения BLACK SABBATH: «Всё решено»

8 июн 2023 : 		 Басист BLACK SABBATH заявил, что не располагает внутренней информацией об уходе барабанщика

16 май 2023 : 		 Фрагмент переиздания BLACK SABBATH

5 май 2023 : 		 JON OLIVA — о том, как чуть не оказался в BLACK SABBATH

3 май 2023 : 		 Новая песня JAZZ SABBATH

12 апр 2023 : 		 Фрагмент переиздания BLACK SABBATH

10 апр 2023 : 		 Переиздание BLACK SABBATH выйдет летом

4 янв 2023 : 		 TONY IOMMI — о переиздании альбомов BLACK SABBATH с TONY MARTIN'ом

1 дек 2022 : 		 Вокалист BLACK SABBATH: «Я просто выкинул этот альбом в окно»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

VINNY APPICE об исполнении материала BLACK SABBATH и DIO: «Люди хотят его услышать»



zoom
Vinny Appice рассказал в интервью для Backstage Pass о своём недавнем бразильском турне, в ходе которого он отдал дань уважения музыке BLACK SABBATH и DIO. Легендарному 66-летнему барабанщику, игравшему с BLACK SABBATH, DIO и HEAVEN & HELL, во время тура помогали Fernando Giovannetti (бас), Nando Fernandes (вокал) и Edu Ardanuy (гитара; ex-DR. SIN).

Vinny, в частности, сказал:

«У меня отличная группа. Я уже три раза выступал в Южной Америке, и мы исполняем много вещей из "The Mob Rules", "Dehumanizer", немного старых BLACK SABBATH, "Heaven And Hell", и немного DIO. И музыканты просто отжигают. Я отыграл пять концертов, и билеты на них были практически распроданы — площадки небольшие, но набитые битком. И они знают все слова. Они знают все мелодии. Они увлечены этой музыкой. Это невероятно. Так что я прекрасно провёл время. И даже спустя 40 лет они просто обожают эту музыку. Сейчас я выступаю с ними и в Штатах. Пару месяцев назад я дал пять концертов. И поскольку у меня сейчас свободное время от деятельности LAST IN LINE с Vivian'ом Campbell'ом, я буду организовывать новые концерты. И мне очень приятно играть всё это старьё. Это совсем ненапряжно. Мы не пытаемся продавать пластинки, мы не пытаемся стать популярной группой. Это больше похоже на трибьют, но со мной. Так что я называю это как "трибьют-плюс" BLACK SABBATH и DIO. Я — это "плюс"».

Vinny поведал о том, почему он считает, что интерес к его исполнению классических песен SABBATH и DIO возрос:

«Когда я выступал здесь [в США], площадки были заполнены, и людям это тоже нравилось. Потому что я единственный участник из оригинальной группы [BLACK SABBATH], который сейчас выступает. Tony [Iommi] и Geezer [Butler] больше не в строю. Ozzy, похоже, тоже. А я был единственным другим барабанщиком группы в самом начале, я записал с ними несколько альбомов. Так что я думаю, что сейчас для меня наступило идеальное время, когда я всё ещё хочу этим заниматься, выходить на сцену и играть этот материал. Люди хотят его услышать».






Like!+4Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 401

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом