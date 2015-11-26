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Барабанщик BLACK SABBATH : «Ну играл я в последнем туре, а дальше-то что?»



В рамках недавнего интервью барабанщик BLACK SABBATH Tommy Clufetos ответил на вопрос, вспоминает ли он о том, что участвовал в последнем туре легендарной группы:



«Я всегда чувствую себя счастливчиком, что мне повезло, что для меня было честью играть с этими людьми, потому что они великие музыканты. Но я не рассматриваю это так, словно я участник группы, — я никогда им не был. Как только концерт закончился — всё закончилось. Так что я не живу прошлым в этом плане; мне всегда нужно идти вперёд, как и всем. Я не могу вспоминать прошлое. Я могу ценить это — это не значит, что я не ценю того, что было, — но я также не собираюсь зацикливаться на том, что я однажды играл с BLACK SABBATH, потому что тогда ты живёшь в прошлом. У меня есть еще много времени, чтобы двигаться вперёд, чтобы продолжать свою карьеру и оплачивать счета. Это не значит, что я не люблю то, что я делаю, но это моя работа, это моё ремесло, и для меня это постоянно. Так что это была подработка, и всё закончилось, — теперь вопрос в том, что делать дальше? Это всегда так.



Каждый тур заканчивается; каждая группа завершает историю... Для меня это просто работа. И я работаю, чтобы стать лучше, я работаю, чтобы совершенствоваться. Надеюсь, я стал более умелым барабанщиком, чем был тогда. И это всегда был такой процесс; я всегда обнуляюсь. И мои барабаны прямо здесь и сейчас. И после того, как я закончу с этими интервью, я пойду и сыграю, и посмотрим, что ещё получится из того, что я пойду и сыграю прямо здесь и сейчас. Потому что всё случилось, когда я сидел за барабанами и пытался стать лучше».







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