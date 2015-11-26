Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MEGADETH и David всё 127
*Новое видео UDO DIRKSCHNEIDER, PETER BALTES и STEFAN KAUFMAN... 36
*DAVID ELLEFSON удалился из Твиттера 33
*(В)дуй клоуну! 27
*DAVID ELLEFSON: «Желаю коллегам удачи в турне» 26
[= ||| все новости группы



*

Black Sabbath

*



31 май 2021 : 		 Барабанщик BLACK SABBATH: «Ну играл я в последнем туре, а дальше-то что?»

19 май 2021 : 		 Должен ли был BILL WARD играть на финальном концерте BLACK SABBATH?

19 май 2021 : 		 TONY IOMMI — о появлении Дио в BLACK SABBATH

17 май 2021 : 		 GEEZER BUTLER был рад, когда Дио начал сочинять тексты для BLACK SABBATH

10 май 2021 : 		 Туровый барабанщик BLACK SABBATH — о замене Bill'a Ward'a: «Это пик моей карьеры»

27 апр 2021 : 		 Трейлер новой книги о BLACK SABBATH

24 апр 2021 : 		 Гитарист BLACK SABBATH признался в любви к суперкарам

16 апр 2021 : 		 Переиздание BLACK SABBATH выйдет летом

10 апр 2021 : 		 Тизер фотокниги о BLACK SABBATH времен DIO

8 апр 2021 : 		 Фрагмент трибьюта BLACK SABBATH

6 апр 2021 : 		 VINNY APPICE рассказал, что Дио ненавидел петь песни OZZY OSBOURNE'a в BLACK SABBATH

5 апр 2021 : 		 Гитарист BLACK SABBATH не рад появлению песни с DIO — 2

1 апр 2021 : 		 Барабанщик SEPULTURA исполняет BLACK SABBATH

23 мар 2021 : 		 Фрагмент трибьюта BLACK SABBATH

16 мар 2021 : 		 TONY IOMMI — о байопике BLACK SABBATH

15 мар 2021 : 		 BILL WARD сказал, что больше не сможет выступить с BLACK SABBATH вживую

14 мар 2021 : 		 Гитарист BLACK SABBATH скучает по турам

12 мар 2021 : 		 Гитарист BLACK SABBATH не рад появлению песни с DIO

12 мар 2021 : 		 GEEZER BUTLER подтвердил, что у BLACK SABBATH была "Slapback"

9 мар 2021 : 		 Колыбельные от BLACK SABBATH

8 мар 2021 : 		 Нереализованный трек BLACK SABBATH времен DIO

2 мар 2021 : 		 Гитарист BLACK SABBATH — о том, как он придумал рифф "Iron Man"

1 мар 2021 : 		 Фрагмент переиздания BLACK SABBATH

17 фев 2021 : 		 Туровый барабанщик BLACK SABBATH — о том, почему не он записал барабаны на последнем альбоме

8 фев 2021 : 		 Фрагмент переиздания BLACK SABBATH

4 фев 2021 : 		 Фрагмент переиздания BLACK SABBATH
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Барабанщик BLACK SABBATH: «Ну играл я в последнем туре, а дальше-то что?»



*
zoom
*
* *
В рамках недавнего интервью барабанщик BLACK SABBATH Tommy Clufetos ответил на вопрос, вспоминает ли он о том, что участвовал в последнем туре легендарной группы:

«Я всегда чувствую себя счастливчиком, что мне повезло, что для меня было честью играть с этими людьми, потому что они великие музыканты. Но я не рассматриваю это так, словно я участник группы, — я никогда им не был. Как только концерт закончился — всё закончилось. Так что я не живу прошлым в этом плане; мне всегда нужно идти вперёд, как и всем. Я не могу вспоминать прошлое. Я могу ценить это — это не значит, что я не ценю того, что было, — но я также не собираюсь зацикливаться на том, что я однажды играл с BLACK SABBATH, потому что тогда ты живёшь в прошлом. У меня есть еще много времени, чтобы двигаться вперёд, чтобы продолжать свою карьеру и оплачивать счета. Это не значит, что я не люблю то, что я делаю, но это моя работа, это моё ремесло, и для меня это постоянно. Так что это была подработка, и всё закончилось, — теперь вопрос в том, что делать дальше? Это всегда так.

Каждый тур заканчивается; каждая группа завершает историю... Для меня это просто работа. И я работаю, чтобы стать лучше, я работаю, чтобы совершенствоваться. Надеюсь, я стал более умелым барабанщиком, чем был тогда. И это всегда был такой процесс; я всегда обнуляюсь. И мои барабаны прямо здесь и сейчас. И после того, как я закончу с этими интервью, я пойду и сыграю, и посмотрим, что ещё получится из того, что я пойду и сыграю прямо здесь и сейчас. Потому что всё случилось, когда я сидел за барабанами и пытался стать лучше».

TOMMY CLUFETOS Doesn





Like!+4Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 1056

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом