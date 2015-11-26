Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео HELLOWEEN 55
*ELTON JOHN заявил, что «кое-что» сделал с METALLICA 42
*BLAZE BAYLEY: «Было бы забавно провести концерт IRON MAIDEN ... 32
*Новое видео BODOM AFTER MIDNIGHT 29
*Вокалистка EVANESCENCE: «Из нас хотели сделать LINKIN PARK с... 28
[= ||| все новости группы



*

Black Sabbath

*



10 апр 2021 : 		 Тизер фотокниги о BLACK SABBATH времен DIO

8 апр 2021 : 		 Фрагмент трибьюта BLACK SABBATH

6 апр 2021 : 		 VINNY APPICE рассказал, что Дио ненавидел петь песни OZZY OSBOURNE'a в BLACK SABBATH

5 апр 2021 : 		 Гитарист BLACK SABBATH не рад появлению песни с DIO — 2

1 апр 2021 : 		 Барабанщик SEPULTURA исполняет BLACK SABBATH

23 мар 2021 : 		 Фрагмент трибьюта BLACK SABBATH

16 мар 2021 : 		 TONY IOMMI — о байопике BLACK SABBATH

15 мар 2021 : 		 BILL WARD сказал, что больше не сможет выступить с BLACK SABBATH вживую

14 мар 2021 : 		 Гитарист BLACK SABBATH скучает по турам

12 мар 2021 : 		 Гитарист BLACK SABBATH не рад появлению песни с DIO

12 мар 2021 : 		 GEEZER BUTLER подтвердил, что у BLACK SABBATH была "Slapback"

9 мар 2021 : 		 Колыбельные от BLACK SABBATH

8 мар 2021 : 		 Нереализованный трек BLACK SABBATH времен DIO

2 мар 2021 : 		 Гитарист BLACK SABBATH — о том, как он придумал рифф "Iron Man"

1 мар 2021 : 		 Фрагмент переиздания BLACK SABBATH

17 фев 2021 : 		 Туровый барабанщик BLACK SABBATH — о том, почему не он записал барабаны на последнем альбоме

8 фев 2021 : 		 Фрагмент переиздания BLACK SABBATH

4 фев 2021 : 		 Фрагмент переиздания BLACK SABBATH

29 янв 2021 : 		 Нереализованный репетиционный трек BLACK SABBATH

20 янв 2021 : 		 TONY MARTIN: «Моя эпоха в SABBATH очень важна»

19 янв 2021 : 		 Гитарист BLACK SABBATH: «Я бы не стал ничего менять»

18 янв 2021 : 		 ERNIE C — о продюсировании альбома BLACK SABBATH

17 янв 2021 : 		 TONY IOMMI — о пересведении "Forbidden"

14 янв 2021 : 		 Нереализованный материал в новых изданиях BLACK SABBATH

4 янв 2021 : 		 SLASH, CHAD SMITH присоединились к POST MALONE для исполнения BLACK SABBATH, ALICE IN CHAINS

24 дек 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN, SNOWY SHAW, музыканты VENOM INC, DIAMOND HEAD, RAVEN, HELSTAR, OBITUARY, DEATH, SUFFOCATION на трибьюте BLACK SABBATH
Показать далее
| - |

|||| 10 апр 2021

Тизер фотокниги о BLACK SABBATH времен DIO



*
zoom
*
* *
Rufus Publications объявили о выпуске фотокниги BLACK SABBATH "Sabbath: The Dio Years".

Photo Book Covering RONNIE JAMES DIO Era Of BLACK SABBATH Coming Soon





Like!+3Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 2274

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом