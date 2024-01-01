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*С Новым годом! 67
*Лидер KREATOR подвел итоги года 40
*NAPALM DEATH — это хаос! 35
*MANOWAR продали первый за 10 лет концерт в США 22
*Вокалист EUROPE: «IRON MAIDEN сыграли очень важную роль» 17
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Black Sabbath

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6 янв 2024 : 		 ZAKK SABBATH исполняют BLACK SABBATH

4 янв 2024 : 		 TONY IOMMI и BRIAN MAY исполняют BLACK SABBATH

3 янв 2024 : 		 TONY IOMMI подвёл итоги года

11 дек 2023 : 		 ZAKK SABBATH исполнили BLACK SABBATH

27 ноя 2023 : 		 VINNY APPICE об исполнении материала BLACK SABBATH и DIO: «Люди хотят его услышать»

23 ноя 2023 : 		 Как TONY IOMMI придумал главный хит BLACK SABBATH

9 ноя 2023 : 		 BLACK SABBATH в Наполеоне

12 окт 2023 : 		 SHARON OSBOURNE о балете

11 окт 2023 : 		 GRAHAM BONNET мог попасть в BLACK SABBATH?

2 окт 2023 : 		 Трейлер балета BLACK SABBATH

25 сен 2023 : 		 TONY IOMMI неожиданно появился на балете BLACK SABBATH

30 авг 2023 : 		 Басист BLACK SABBATH: «Никто нам с альбомом из KICK AXE не помогал»

13 авг 2023 : 		 Концертный релиз BLACK SABBATH выйдет осенью

11 авг 2023 : 		 Очередной винил от BLACK SABBATH

27 июл 2023 : 		 GEEZER BUTLER о Ронни Джеймсе Дио в BLACK SABBATH: «Это было похоже на возрождение — как будто из пепла восстаёт феникс»

8 июл 2023 : 		 Бокс-сет BLACK SABBATH выйдет летом

5 июл 2023 : 		 GEEZER BUTLER — о термине «тяжёлый металл» в отношении BLACK SABBATH: «Я привык к этому»

4 июл 2023 : 		 TONY IOMMI — о переизданиях альбомов BLACK SABBATH: «Всё это требует времени и должно быть сделано поэтапно»

3 июл 2023 : 		 Почему BLACK SABBATH отказались от Power Trip

1 июл 2023 : 		 BLACK SABBATH в 4.0

18 июн 2023 : 		 GEEZER BUTLER — о выступлении ROB'a HALFORD'a с BLACK SABBATH: «Это было здорово»

17 июн 2023 : 		 GEEZER BUTLER — о вероятности воссоединения BLACK SABBATH: «Всё решено»

8 июн 2023 : 		 Басист BLACK SABBATH заявил, что не располагает внутренней информацией об уходе барабанщика

16 май 2023 : 		 Фрагмент переиздания BLACK SABBATH

5 май 2023 : 		 JON OLIVA — о том, как чуть не оказался в BLACK SABBATH

3 май 2023 : 		 Новая песня JAZZ SABBATH
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ZAKK SABBATH исполняют BLACK SABBATH



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Группа ZAKK SABBATH, в состав которой входят Zakk Wylde (BLACK LABEL SOCIETY, OZZY OSBOURNE, PANTERA), John "JD" DeServio (BLACK LABEL SOCIETY) и Joey Castillo (DANZIG, QUEENS OF THE STONE AGE), выступила 29 декабря в Epic Event Center, Green Bay, Wisconsin:






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