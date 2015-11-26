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Гитарист BLACK SABBATH : «Жду мастера "Born Again"»



Tony Iommi в рамках недавней беседы подтвердил намерение переиздать в обновлённом варианте альбом BLACK SABBATH "Born Again":



«Видимо, [мой менеджер] нашёл контакт с тем местом, где были [мастер-ленты]. Я больше не получал никаких известий. Мы ждём, когда их доставят. Они выяснили, где они находятся, — в какой-то из библиотек какой-то звукозаписывающей компании. Разумеется, я бы с удовольствием поработал с материалом — я бы хотел, чтобы эта запись звучала правильно. Потому что я считаю, что это был отличный альбом. И когда мы впервые записали его в студии, он звучал великолепно. Но когда он вышел на пластинке, он был очень глухим и не очень удачным. Поэтому я хочу попробовать сделать что-то с этой записью».







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