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Black Sabbath

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3 дек 2021 : 		 Гитарист BLACK SABBATH: «Жду мастера "Born Again"»

10 окт 2021 : 		 BILL WARD хочет записать альбом с BLACK SABBATH

1 сен 2021 : 		 9-летняя ELLEN ALAVERDYAN исполняет BLACK SABBATH

11 авг 2021 : 		 Клавишник BLACK SABBATH выпускает альбом

2 авг 2021 : 		 Переиздание BLACK SABBATH выйдет осенью

8 июл 2021 : 		 Барабанщик BLACK SABBATH — о том, как он стал Vinnie

28 июн 2021 : 		 TONY IOMMI: «Я нашёл мастер-ленты "Born Again"»

20 июн 2021 : 		 Игра от BLACK SABBATH

3 июн 2021 : 		 Фрагмент переиздания BLACK SABBATH

31 май 2021 : 		 Барабанщик BLACK SABBATH: «Ну играл я в последнем туре, а дальше-то что?»

19 май 2021 : 		 Должен ли был BILL WARD играть на финальном концерте BLACK SABBATH?

19 май 2021 : 		 TONY IOMMI — о появлении Дио в BLACK SABBATH

17 май 2021 : 		 GEEZER BUTLER был рад, когда Дио начал сочинять тексты для BLACK SABBATH

10 май 2021 : 		 Туровый барабанщик BLACK SABBATH — о замене Bill'a Ward'a: «Это пик моей карьеры»

27 апр 2021 : 		 Трейлер новой книги о BLACK SABBATH

24 апр 2021 : 		 Гитарист BLACK SABBATH признался в любви к суперкарам

16 апр 2021 : 		 Переиздание BLACK SABBATH выйдет летом

10 апр 2021 : 		 Тизер фотокниги о BLACK SABBATH времен DIO

8 апр 2021 : 		 Фрагмент трибьюта BLACK SABBATH

6 апр 2021 : 		 VINNY APPICE рассказал, что Дио ненавидел петь песни OZZY OSBOURNE'a в BLACK SABBATH

5 апр 2021 : 		 Гитарист BLACK SABBATH не рад появлению песни с DIO — 2

1 апр 2021 : 		 Барабанщик SEPULTURA исполняет BLACK SABBATH

23 мар 2021 : 		 Фрагмент трибьюта BLACK SABBATH

16 мар 2021 : 		 TONY IOMMI — о байопике BLACK SABBATH

15 мар 2021 : 		 BILL WARD сказал, что больше не сможет выступить с BLACK SABBATH вживую

14 мар 2021 : 		 Гитарист BLACK SABBATH скучает по турам
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Гитарист BLACK SABBATH: «Жду мастера "Born Again"»



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Tony Iommi в рамках недавней беседы подтвердил намерение переиздать в обновлённом варианте альбом BLACK SABBATH "Born Again":

«Видимо, [мой менеджер] нашёл контакт с тем местом, где были [мастер-ленты]. Я больше не получал никаких известий. Мы ждём, когда их доставят. Они выяснили, где они находятся, — в какой-то из библиотек какой-то звукозаписывающей компании. Разумеется, я бы с удовольствием поработал с материалом — я бы хотел, чтобы эта запись звучала правильно. Потому что я считаю, что это был отличный альбом. И когда мы впервые записали его в студии, он звучал великолепно. Но когда он вышел на пластинке, он был очень глухим и не очень удачным. Поэтому я хочу попробовать сделать что-то с этой записью».

BLACK SABBATH





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