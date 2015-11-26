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Black Sabbath

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2 авг 2021 : 		 Переиздание BLACK SABBATH выйдет осенью

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19 май 2021 : 		 Должен ли был BILL WARD играть на финальном концерте BLACK SABBATH?

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10 май 2021 : 		 Туровый барабанщик BLACK SABBATH — о замене Bill'a Ward'a: «Это пик моей карьеры»

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16 апр 2021 : 		 Переиздание BLACK SABBATH выйдет летом

10 апр 2021 : 		 Тизер фотокниги о BLACK SABBATH времен DIO

8 апр 2021 : 		 Фрагмент трибьюта BLACK SABBATH

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5 апр 2021 : 		 Гитарист BLACK SABBATH не рад появлению песни с DIO — 2

1 апр 2021 : 		 Барабанщик SEPULTURA исполняет BLACK SABBATH

23 мар 2021 : 		 Фрагмент трибьюта BLACK SABBATH

16 мар 2021 : 		 TONY IOMMI — о байопике BLACK SABBATH

15 мар 2021 : 		 BILL WARD сказал, что больше не сможет выступить с BLACK SABBATH вживую

14 мар 2021 : 		 Гитарист BLACK SABBATH скучает по турам

12 мар 2021 : 		 Гитарист BLACK SABBATH не рад появлению песни с DIO

12 мар 2021 : 		 GEEZER BUTLER подтвердил, что у BLACK SABBATH была "Slapback"

9 мар 2021 : 		 Колыбельные от BLACK SABBATH

8 мар 2021 : 		 Нереализованный трек BLACK SABBATH времен DIO
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Переиздание BLACK SABBATH выйдет осенью



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BLACK SABBATH первого октября на пяти винилах и 4CD выпустят делюкс-версию альбома Technical Ecstasy:

CD1: Technical Ecstasy (2021 Remaster)
"Back Street Kids"
"You Won't Change Me"
"It's Alright"
"Gypsy"
"All Moving Parts (Stand Still)"
"Rock 'n' Roll Doctor"
"She's Gone"
"Dirty Women"

CD2: Technical Ecstasy (New Mix)
"Back Street Kids" (Steven Wilson Mix) *
"You Won't Change Me" (Steven Wilson Mix) *
"It's Alright" (Mono Version)
"Gypsy" (Steven Wilson Mix) *
"All Moving Parts (Stand Still)" (Steven Wilson Mix) *
"Rock 'n' Roll Doctor" (Steven Wilson Mix) *
"She's Gone" (Steven Wilson Mix) *
"Dirty Women" (Steven Wilson Mix) *

CD3: Outtakes & Alternate Mixes
"Back Street Kids" (Alternative Mix) *
"You Won't Change Me" (Alternative Mix) *
"Gypsy" (Alternative Mix) *
"All Moving Parts (Stand Still)" (Alternative Mix) *
"Rock 'n' Roll Doctor" (Alternative Mix) *
"She's Gone" (Outtake Version) *
"Dirty Women" (Alternative Mix) *
"She's Gone" (Instrumental Mix) *

CD4: Live World Tour 1976-77
"Symptom of the Universe" *
"War Pigs" *
"Gypsy" *
"Black Sabbath" *
"All Moving Parts (Stand Still)" *
"Dirty Women" *
Drum Solo & Guitar Solo *
"Electric Funeral" *
"Snowblind" *
"Children of the Grave" *

* Previously Unreleased

Technical Ecstasy (Super Deluxe 5LP Box Set) tracklisting:

LP1: Technical Ecstasy (2021 Remaster)

Side A
"Back Street Kids"
"You Won't Change Me"
"It's Alright"
"Gypsy"

Side B
"All Moving Parts (Stand Still)"
"Rock 'n' Roll Doctor"
"She's Gone"
"Dirty Women"

LP 2: Technical Ecstasy (New Mix)

Side A
"Back Street Kids" (Steven Wilson Mix)
"You Won't Change Me" (Steven Wilson Mix)
"It's Alright" (Mono Version)
"Gypsy" (Steven Wilson Mix)

Side B
"All Moving Parts (Stand Still)" (Steven Wilson Mix)
"Rock 'n' Roll Doctor" (Steven Wilson Mix)
"She's Gone" (Steven Wilson Mix)
"Dirty Women" (Steven Wilson Mix)

LP 3: Outtakes & Alternate Mixes

Side A
"Back Street Kids" (Alternative Mix)
"You Won't Change Me" (Alternative Mix)
"Gypsy" (Alternative Mix)
"All Moving Parts (Stand Still)" (Alternative Mix)

Side B
"Rock 'n' Roll Doctor" (Alternative Mix)
"She's Gone" (Outtake Version)
"Dirty Women" (Alternative Mix)
"She's Gone" (Instrumental Mix)

LP 4 & 5: Live World Tour 1976-77

Side A
"Symptom of the Universe"
"War Pigs"
"Gypsy"

Side B
"Black Sabbath"
"All Moving Parts (Stand Still)"

Side C
"Dirty Women"
Drum Solo & Guitar Solo

Side D
"Electric Funeral"
"Snowblind"
"Children of the Grave"

BLACK SABBATH To Release 5LP And 4CD Super Deluxe Editions Of Technical Ecstasy Album In October



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

flagofhate


2 авг 2021, 00:39		Шикарно!

Equitant


2 авг 2021, 04:46		Кто-нибудь, объясните мне, наконец, что на обложке этого альбома нарисовано? Битва ретро-роботов, едущих на эскалаторе, или что? :-О


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