GEEZER BUTLER о Ронни Джеймсе Дио в BLACK SABBATH: «Это было похоже на возрождение — как будто из пепла восстаёт феникс»



Geezer Butler в беседе с "My Planet Rocks" рассказал о решении BLACK SABBATH расстаться в 1979 году с не справлявшимся со своими обязанностями Ozzy Osbourne'ом и заменить его Ронни Джеймсом Дио. Geezer ответил на вопрос о том, ощущалось ли в то время обновление состава группы как «возрождение» BLACK SABBATH:



«Да, потому что мы все знали, что для оригинального состава группы наступил конец. Ozzy действительно больше не был в этом заинтересован. Как и все мы, на самом деле. Мы пытались сочинить ещё один альбом вместе, но ничего не получалось. Ozzy был в плохой физической и психической форме, и ему нужно было отдохнуть и взять себя в руки. А за год до этого он уже однажды уходил. Tony [Iommi, гитарист SABBATH] был знаком с Ронни, и однажды он пришёл и сказал: "Я собираюсь работать с Ронни, этим замечательным певцом, которого я встретил как-то ночью. Он с большим энтузиазмом относится к тому, что хочет сделать. У него есть несколько замечательных идей". И я подумал, что Tony и Ронни соберутся и сделают альбом самостоятельно. А потом случилась эта история с Ozzy — он ушёл; точнее, его выгнали, для его же блага, чтобы он получил необходимую помощь. И Tony сказал: "А как насчёт того, чтобы послушать Ронни, этого парня, с которым я познакомился?" Ронни пришёл, а в то время мы работали над песней "Children Of The Sea", но для неё не было вокальной партии. А Ронни пришёл и сочинил партию вокала для "Children Of The Sea". Мы все решили: "Это великолепно". Он понял, что именно мы хотели сделать».



Когда ведущий заметил, что положительная реакция на присоединение Дио к BLACK SABBATH, должно быть, «порадовала», Butler ответил:



«Именно так. Нам сказали, что не может быть такого, чтобы вы вышли на сцену и не взяли Ozzy в качестве вокалиста. Так что мы не ожидали ничего особенного. А потом вышел альбом, и он продавался невероятно хорошо — миллионами экземпляров. И билеты на концерты сразу же раскупались. Это было похоже на возрождение — как будто из пепла восстаёт феникс. Это было невероятно».







