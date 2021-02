сегодня



Туровый барабанщик BLACK SABBATH — о том, почему не он записал барабаны на последнем альбоме



Во время появления на шоу SiriusXM "Trunk Nation With Eddie Trunk" туровый барабанщик BLACK SABBATH Tommy Clufetos ответил на вопрос о том, почему не он записывал барабанные партии на заключительном альбоме "13" 2013 года, в итоге это сделал Брэд Уилк из RAGE AGAINST THE MACHINE:



«Это шоу-бизнес. Это всё, что можно сказать. Не всё срабатывает, но в конце концов всё получается. Я рад, что мне удалось совершить турне, и я думаю, что проделал хорошую работу, и я очень гордился тем, что сделал на сцене с этими ребятами. Я не буду думать о том, чего я не делал. Они записали отличную пластинку, у них была пластинка "Номер Один", и с этим тоже не поспоришь. Вот так».



Томми также ответил на вопрос о том, происходило ли во время выступлений с BLACK SABBATH что-либо удивительное во время тура "The End":



«И да, и нет. В том смысле, что лучшее, что есть в игре с этими парнями, это вовсе не то, что это BLACK SABBATH, а то, что все трое, возможно, отличаются друг от друга, но когда они выходят на сцену, они на сто десять процентов становятся единой группой, — это очень хорошо заметно по сравнению с теми, с кем я когда-либо играл. Это единый организм — вот что делает их такими замечательными. Tony [Iommi, гитара] может вести определённую часть сета или песню, Geezer [Butler, бас] может вести часть, и один участник может отойти назад, а другой может выйти вперёд. И они готовятся к шоу за кулисами. Они не беспокоятся об Инстаграме или встречах с людьми. Все на этой сцене, включая меня, были готовы на сто десять процентов. Вот почему всё так замечательно получилось. Вдобавок ко всему играть потрясающую, легендарную, культовую музыку с парнями, которые её сочинили и создали, было бесспорно потрясающе, и это большая привилегия, это сделало меня лучше как музыканта, играющего с этими тремя парнями. И это была большая честь — это больше, чем просто BLACK SABBATH, если в этом есть смысл, потому что это нечто особенное, это редкость, это то, что делает их BLACK SABBATH.



Невозможно просто так сделать такую карьеру, как у этих ребят, — это не может быть ошибкой ни для кого из них, потому что они до сих пор успешны, и люди хотят слушать их музыку. Это не может быть ошибкой, почему Ozzy [Osbourne, вокал] всё ещё успешен. Потому что он потрясающий. Tony потрясающий, и Geezer потрясающий».













