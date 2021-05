сегодня



Туровый барабанщик BLACK SABBATH — о замене Bill'a Ward'a: «Это пик моей карьеры»



В новой статье музыкального журналиста Джоэла Гостена барабанщик Tommy Clufetos (BLACK SABBATH, OZZY OSBOURNE, ALICE COOPER, ROB ZOMBIE) обсудил различные темы, включая только что вышедший новый альбом "Beat Up By Rock 'N' Roll" его группы TOMMY'S ROCKTRIP и опыт замены легендарного барабанщика BLACK SABBATH Bill'a Ward'a в ходе тура. Отрывок из статьи приведён ниже.



Хотя он уже был хорошо известен в музыкальных кругах благодаря игре на барабанах задолго до 2012 года, именно в этом году Clufetos по-настоящему привлёк к себе внимание всего мира, когда его наняли заменить Bill'a Ward'a в BLACK SABBATH. Он рассказал о своих пяти годах пребывания в BLACK SABBATH:



«Это былое самое важное время для меня как барабанщика. У Билла очень нестандартный стиль. Во всех действительно великих группах каждый музыкант очень важен — будь то LED ZEPPELIN, THE BEATLES, AC/DC, AEROSMITH, BLACK SABBATH или DEEP PURPLE. Каждый музыкант действительно важен. В SABBATH четыре парня, и у каждого из них есть свой контрапункт, который является частью этого звучания. Так что мне пришлось проделать домашнюю работу и подумать: "Что делает Bill'a Ward'a Bill'ом Ward'ом? Что делает его отличным от других?" Я проделал много домашней работы и многому научился. Я довольно хорош, но я не самый лучший барабанщик в мире. Я никогда не претендовал на это звание, но я хорошо разбираюсь в том, что делает тех, на кого я работаю, особенными, и стараюсь для них быть лучшим барабанщиком. Это моя цель — я хочу, чтобы их музыкальное видение воплотилось в жизнь. Я хочу, чтобы они чувствовали уверенность в том, что я могу это сделать. Когда у тебя есть уверенный в себе барабанщик, ты можешь спокойно выступать, петь или играть на гитаре и не беспокоиться о том, что происходит позади. Если на галёрке всё шатко, то и спереди не будет порядка, так что я хочу ощущать уверенность.



Игра Bill'a Ward'a звучит органично, музыканты играют в унисон. Рыбы движутся в унисон. Великие вещи получаются совместно. Чак Берри мог колебаться; Джерри Ли Льюис мог колебаться. Ни на одном моём альбом музыка не была записана под клик. Мы даже не надевали наушники; всё было сделано в одной комнате. Я хотел использовать этот подход старой школы. "Совершенство" разрушает рок-н-ролл».



По поводу Bill'a Ward'a, который отказался участвовать в туре и записи последнего альбом BLACK SABBATH, Tommy сказал:



«Я понимаю ситуацию. Ты приходишь и заменяешь или подменяешь икону в группе. Кто-то должен это сделать. Я хотел, чтобы это был я, и я не боялся этого вызова. Меня попросили сделать это, и я с гордостью это сделал. Я горжусь работой, которую я проделал, но я понимаю это с точки зрения фаната. Я могу справиться с этим, и это часть выступления. Я не думаю, что многие люди уходили с концерта разочарованными, потому что я был там — и мы зажигали людей. Я был частью этого; я был частью группы из четырёх парней, находившихся на сцене, и я очень горжусь работой, которую я проделал. Это была большая честь; это было для меня удовольствием. Выступления с этими тремя парнями были музыкальным пиком в моей карьере».





































