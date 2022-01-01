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Протестующие использовали скамейку BLACK SABBATH



Протестующие против глобального долга и климата на этой неделе решили использовать знаменитую «хэви-металлическую» скамейку BLACK SABBATH в Бирмингеме, Англия, чтобы привлечь внимание к своей кампании.



Активисты повесили плакаты на шеи металлических изображений Geezer'a Butler'a и Bill'a Ward'a, на последнем было написано "G7: TURN DEBT INTO CLIMATE ACTION".



Плакаты были быстро сняты бдительными сотрудниками Westside BID, но мирный протест был признан «демократическим», и протестующих поблагодарили за то, что они не нанесли никакого ущерба скамейке.



Участники кампании, которые регулярно используют хэштег #debtforclimate в социальных сетях, хотят, чтобы развитые страны Запада списали долги так называемых стран третьего мира.



Согласно их подходу, «климатический долг» — это долг перед развивающимися странами за глобальный ущерб, причинённый непропорционально большим вкладом развитых стран в изменение климата.



Протесты прошли во время саммита G7, на котором в этом году в Шлосс Эльмау, историческом здании недалеко от Гармиш-Партенкирхена в Баварских Альпах в Германии, собрались мировые лидеры.



Майк Олли, генеральный менеджер Westside BID, сказал:



«Мы в полной мере осознаём, что характер протеста был деликатным, чтобы не причинить никакого ущерба. Однако как хранители скамейки BLACK SABBATH мы были вынуждены убрать протестные плакаты. Ирония заключается в том, что BLACK SABBATH сами изначально были протестной группой... Как группу гордых парней из рабочего класса их раздражала культура "хиппи", проповедующая мир и любовь, и они почувствовали, что должны показать более грубый и реалистичный аспект жизни — отсюда и пошёл хэви-металл. Но если серьёзно, если вы внимательно посмотрите на тексты некоторых песен BLACK SABBATH, то увидите, что они с глубоким недоверием относились к мировым лидерам, например, в песне "War Pigs".



Здесь, на Вестсайде, мы хотим, чтобы люди заботились о скамейке BLACK SABBATH, но в то же время мы всегда будем приветствовать демократические, мирные протесты».







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