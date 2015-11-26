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Black Sabbath

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TONY MARTIN считает, что у BLACK SABBATH есть возможность что-нибудь записать с BILL'ом WARD'ом



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В новом интервью Сакису Фрагосу из Rock Hard Greece бывшему вокалисту BLACK SABBATH Tony Martin'у был задан вопрос о том, было ли у него предчувствие, что его уволят после выхода альбома 1995 года "Forbidden", чтобы дать возможность гитаристу Tony Iommi воссоединиться с другими участниками BLACK SABBATH. Он ответил:

«Я спросил Tony напрямую: "Ребята, вы планируете снова сделать что-то с Ozzy?" Я сказал: "Просто скажите мне, и тогда я смогу спланировать, что мне делать дальше". Он сказал: "Нет, нет, нет, нет. Это всё просто слухи". Да, верно. Все так говорят в этом бизнесе. Мой менеджер рассказал мне. Так что я на самом деле знал, что это произойдёт, просто не знал, когда. Наверное, они и сами не знали, когда это случится. Но они отрицали это и отрицали. Но потом это всё равно должно было случиться.

Честно говоря, я думаю, что возвращение Ozzy после этого было правильным решением. Иначе и быть не могло. Они не могли найти другого певца и начать всё сначала. Я думаю, это было правильное решение. И я всё ещё думаю, что и сейчас у них есть возможности что-нибудь записать вместе, потому что они всё ещё живы. Bill [Ward, барабанщик оригинального состава SABBATH] всё ещё может это сделать. Вспомните о том, что DEF LEPPARD сделали со своим барабанщиком. В DEF LEPPARD однорукий барабанщик, и они ждали, пока у них появится соответствующая ударная установка и он сможет играть одной рукой. Если они смогли сделать это для однорукого барабанщика, то, возможно, BLACK SABBATH смогут сделать что-то и с Bill'ом. Это просто вопрос времени. Вот и всё на самом деле. Так что я всё ещё думаю, что существует такая возможность».

TONY MARTIN Believes There





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