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Black Sabbath

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Гитарист BLACK SABBATH признался в любви к суперкарам



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Tony Iommi, гитарист и король риффов из легендарной группы BLACK SABBATH, приобрёл суперкар Lamborghini Urus и рассказал о давней любви к этой марке.

Рок-звёзды любят автомобили, но, как рассказывает Iommi в эксклюзивном интервью, его страсть к Lamborghini восходит к первому успеху группы.

«Я начал с двух Espada в 70-х годах, одной за другой, потом купил Miura SV. Когда вышла Urus, я влюбился в неё. Она хорошо едет и удобна, и я был впечатлён, когда впервые попробовал её во время тест-драйва. Она была великолепна и очень отзывчива! Когда я нажал на педаль газа, то не мог в это поверить: мне казалось, что машина такого размера не может ехать так быстро. Я должен был приобрести её. И я внезапно до чёртиков захотел синий цвет, так что она должна была быть непременно синей».

Tony также поделился своими соображениями о музыке BLACK SABBATH:

«Для нас главное было оставаться верными тому, что мы делаем, во что мы верим и что нам нравится, с самого первого дня и на протяжении всего пути. Я никогда не менял свой стиль, потому что не гонюсь за модой. Мы сами задавали тренды и выходили из моды, так как всё вокруг нас постоянно менялось. Но мы никогда не шли на компромиссы и возвращались такими же масштабными, как и раньше, и собирали стадионы снова. Это было блестяще!»

Кроме того, Iommi поведал и о том, как BLACK SABBATH всегда вдохновляли другие рок-группы:

«Мы основали жанр тяжёлого металла, который вдохновил такие группы, как METALLICA и FOO FIGHTERS найти свой собственный стиль. Музыка меняется по мере того, как она развивается, но наша практически не изменилась, потому что это наша фишка: когда ты чем-то увлечён, это исходит изнутри, и ты это исполняешь. Мы совершенствовали нашу музыку на протяжении многих лет, но сохранили оригинальность. В равной степени Lamborghini всегда искали инновации, сохраняя при этом непревзойдённую мощность и узнаваемое звучание».

Для Tony Iommi гитара — это не просто музыкальный инструмент, это ещё и механизм, позволяющий создавать его искусство и устраивать зажигательные живые выступления, также являющийся неотъемлемой частью его образа. Но Айомми перевёл свою страсть к этому самому выразительному из музыкальных инструментов на новый уровень:

«Я всегда использовал Gibson SG с двойным вырезом, так что я имею доступ до самых высоких ладов, но обычно они выпускаются с 21 ладом. Вот почему я купил гитарную компанию, чтобы они сделали мне гитару с 24 ладами. Мне нравится принимать непосредственное участие в разработке и настройке гитар в соответствии с моими собственными потребностями, с точки зрения удобства и звучания».

По словам Iommi, он наслаждается вынужденной паузой, вызванной пандемией, и признаёт, что когда ты хоть немного чувствуешь себя умиротворённым, это дарит новые ощущения. Пришло время подвести итоги и подготовиться к моменту, когда он сможет отправиться в путь на своём новеньком Lamborghini Urus:

«Я уже без малого 50 лет летаю по всему миру, так что я считаю, путешествия на большие расстояния для меня закончились. Сейчас приятно немного побыть в одном месте, и — не могу поверить — это самый долгий срок, когда я когда-либо находился в одном месте. Но когда снова появится возможность путешествовать, я поеду на Urus к нашему дому в Sandbanks, на берег моря в Дорсете.

Дома я много сочиняю и записываю. И я общаюсь со старыми друзьями, например с Ozzy. Мы переписываемся раз в неделю или две — мы не особо болтаем по телефону — в основном перекидываемся парой слов о том, что сидим по домам! Мы почти никогда не говорим о музыке или о чём-то подобном. Потому что мы занимаемся этим всю жизнь».

BLACK SABBATH



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