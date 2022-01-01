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*Новое видео RAMMSTEIN 34
*Басист BLACK SABBATH до сих пор не понимает, что сделал прод... 23
*CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом 20
*UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры» 16
*JUDAS PRIEST введут в ЗСРнР 14
*Автор обложек альбомов METALLICA считает, что JAMES HETFIELD... 11
*Гитарист METALLICA считает, что ещё не достиг пика в творчес... 9
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*K. K. DOWNING: «Благодаря Лемми и MOTÖRHEAD появились т... 8
*Новое видео гитариста METALLICA 8
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*Новое видео RAMMSTEIN 34
*Басист BLACK SABBATH до сих пор не понимает, что сделал прод... 23
*CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом 20
*UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры» 16
*JUDAS PRIEST введут в ЗСРнР 14
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Black Sabbath

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6 май 2022 : 		 Новинки от BLACK SABBATH и PUCK HCKY

1 май 2022 : 		 Басист BLACK SABBATH до сих пор не понимает, что сделал продюсер на альбоме "13"

6 фев 2022 : 		 TONY MARTIN считает, что у BLACK SABBATH есть возможность что-нибудь записать с BILL'ом WARD'ом

28 янв 2022 : 		 Новый JAZZ SABBATH выйдет весной

26 янв 2022 : 		 TONY MARTIN сообщил, что скоро выйдут переиздания альбомов BLACK SABBATH с его участием

23 янв 2022 : 		 TONY MARTIN с удовольствием бы перезаписал "Forbidden" BLACK SABBATH

16 янв 2022 : 		 TONY IOMMI и TONY MARTIN не могут легально записывать новую музыку под вывеской BLACK SABBATH

5 янв 2022 : 		 TONY MARTIN подтвердил, что записывал демо для альбома BLACK SABBATH "Dehumanizer"

29 дек 2021 : 		 GLENN HUGHES: «Я не горел желанием становиться участником BLACK SABBATH»

13 дек 2021 : 		 Гитарист BLACK SABBATH — о концертной деятельности: «Никогда не говори "никогда"»

3 дек 2021 : 		 Гитарист BLACK SABBATH: «Жду мастера "Born Again"»

10 окт 2021 : 		 BILL WARD хочет записать альбом с BLACK SABBATH

1 сен 2021 : 		 9-летняя ELLEN ALAVERDYAN исполняет BLACK SABBATH

11 авг 2021 : 		 Клавишник BLACK SABBATH выпускает альбом

2 авг 2021 : 		 Переиздание BLACK SABBATH выйдет осенью

8 июл 2021 : 		 Барабанщик BLACK SABBATH — о том, как он стал Vinnie

28 июн 2021 : 		 TONY IOMMI: «Я нашёл мастер-ленты "Born Again"»

20 июн 2021 : 		 Игра от BLACK SABBATH

3 июн 2021 : 		 Фрагмент переиздания BLACK SABBATH

31 май 2021 : 		 Барабанщик BLACK SABBATH: «Ну играл я в последнем туре, а дальше-то что?»

19 май 2021 : 		 Должен ли был BILL WARD играть на финальном концерте BLACK SABBATH?

19 май 2021 : 		 TONY IOMMI — о появлении Дио в BLACK SABBATH

17 май 2021 : 		 GEEZER BUTLER был рад, когда Дио начал сочинять тексты для BLACK SABBATH

10 май 2021 : 		 Туровый барабанщик BLACK SABBATH — о замене Bill'a Ward'a: «Это пик моей карьеры»

27 апр 2021 : 		 Трейлер новой книги о BLACK SABBATH

24 апр 2021 : 		 Гитарист BLACK SABBATH признался в любви к суперкарам
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Новинки от BLACK SABBATH и PUCK HCKY



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BLACK SABBATH и PUCK HCKY представили новую линейку продукции — детали доступны на www.puckhcky.com.










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