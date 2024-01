сегодня



Видео полного выступления BLACK SABBATH 1992 года



Видео полного выступления BLACK SABBATH, которое состоялось 14 октября 1992 года в Beacon Theater, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"The Mob Rules"

"Computer God"

"Children of the Sea"

"Time Machine"

"War Pigs"

"I"

"Die Young"

-guitar solo -

"Black Sabbath"

"Master of Insanity"

"After All (The Dead)"

- drum solo-

"Iron Man"

"Heaven and Hell"









Encore:

"Neon Knights"

"Paranoid"







