Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео ACCEPT 309
*ROB HALFORD: «Не читал я и не слушал бывших...» 69
*Умер Эдди Ван Хален 42
*ROB HALFORD: «Как же здорово быть Г...!» 38
*Гитарист TESTAMENT считает, что Трампа нужно срочно гнать в ... 32
[= ||| все новости группы



*

Black Sabbath

*



14 окт 2020 : 		 BILL WARD: «Я был частью великой группы, создающей отличную музыку»

26 авг 2020 : 		 Барабанщик BLACK SABBATH о концертах после пандемии: «Рок-н-ролл бомбанёт»

19 авг 2020 : 		 Участники BLACK SABBATH рассказали о том, что 14 лейблов отказали группе, посоветовав сочинять «правильные песни»

12 авг 2020 : 		 Делюкс-версия культового альбома BLACK SABBATH выйдет осенью

11 авг 2020 : 		 SHARON OSBOURNE сказала, что GEEZER BUTLER и BILL WARD не имеют прав на имя BLACK SABBATH

30 июл 2020 : 		 Сборник BLACK SABBATH на золотом виниле

16 июл 2020 : 		 Tony Iommi — о выступлении BLACK SABBATH в рамках LIVE AID

10 июл 2020 : 		 RON KEEL, VINNY APPICE и RUDY SARZO записали кавер-версию BLACK SABBATH

17 июн 2020 : 		 BLACK SABBATH выпустили футболки #BlackLivesMatter

12 июн 2020 : 		 Участники MEGADETH, TESTAMENT, Ex-MACHINE HEAD исполняют BLACK SABBATH

19 май 2020 : 		 VINNY APPICE об альбоме BLACK SABBATH

15 май 2020 : 		 RON KEEL о времени в BLACK SABBATH: «Из нас хотели сделать хэйр-металл-команду»

9 май 2020 : 		 Tony Iommi не против концертов BLACK SABBATH

19 апр 2020 : 		 KIRK HAMMETT, JOHN 5 и CHARLIE BENANTE джемуют тему BLACK SABBATH

14 апр 2020 : 		 Участники BLACK SABBATH стали больше общаться

2 апр 2020 : 		 BILL WARD о контракте с BLACK SABBATH в 2011 году: «Не подписал бы и под дулом пистолета!»

11 мар 2020 : 		 Концертный релиз BLACK SABBATH выйдет на виниле

27 фев 2020 : 		 Фрагмент нового релиза JAZZ SABBATH

9 фев 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «TONY IOMMI пугает меня до усрачки, и он знает об этом!

19 янв 2020 : 		 GEOFF TATE, JOE SATRIANI, STEVE VAI, CHRIS POLAND исполняют BLACK SABBATH

5 ноя 2019 : 		 Рассказ о бокс-сете BLACK SABBATH

30 окт 2019 : 		 Саундтрек к «Острым козырькам» выйдет осенью

1 окт 2019 : 		 Новая версия классики BLACK SABBATH в фильме «King's man: Начало»

18 сен 2019 : 		 Гитарист BLACK SABBATH: «Если что и будет, то коротко»

12 сен 2019 : 		 У басиста BLACK SABBATH умерла сестра

30 авг 2019 : 		 BLACK SABBATH помогли увеличить доходы BMG в первой половине 2019 года
Показать далее
| - |

|||| сегодня

BILL WARD: «Я был частью великой группы, создающей отличную музыку»



*
zoom
*
* *
В честь юбилея "Paranoid", второго студийного альбома легендарной британской хэви-металлической группы BLACK SABBATH, 9 октября было выпущено специальное издание "Paranoid: Super Deluxe Edition" в виде 5 грампластинок и 4 CD, в него вошли записи с двух концертов 1970 года.

По этому поводу барабанщик BLACK SABBATH Bill Ward написал в соцсетях следующее сообщение:

«В 1969 и 1970 годах мой музыкальный опыт был захватывающим, авантюрным, головокружительным и вдохновляющим. Дни, наполненные риском и энергией жизни... BLACK SABBATH была трудолюбивой гастрольной группой, становившейся всё сплочённей с каждым концертом. Глубоко в душе по окончании записи "Black Sabbath" я почувствовал себя более храбрым и неловким, имеющим возможность выйти и сыграть самые новые песни, такие как "Hand of Doom", "Iron Man", "Electric Funeral" и "War Pigs". Я знал, что эти песни были другими, и я был удивительно уверен в себе, что мы делаем музыку, которая при первом прослушивании может не быть популярной. Однако эти мысли перевешивали подавляющее чувство, что я был частью великой группы, создающей отличную музыку. Мне было двадцать два года, и осознавать это о нашей группе было не только приятно, но порой ошеломляюще. Я не знал, будут ли у нас хитовые записи, которые мы и сделали, но я знал, что нахожусь в мире чистоты и эйфории по поводу того, как мы играем и звучим. Ночь за ночью мы выплёскивали свою агрессию и эмоции на нашу аудиторию. Мы были единым целым, мы были все как один, всё было впереди и в нашу пользу. Быть одним из тех, кто жил в то время, — это почётно, на и это стоит того, чтобы вспомнить, и моя память воспламеняется крутыми переживаниями того периода, я бы ничего не стал менять, за исключением звучания бас-барабанов в "Iron Man". Ха-ха.

Люблю Tony, Geezer'а Ozzy и всех наших поклонников. Рок навсегда и навеки вечные, Билл Уорд».

BILL WARD Looks Back On BLACK SABBATH








Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 111

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом