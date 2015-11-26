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BILL WARD: «Я был частью великой группы, создающей отличную музыку»



В честь юбилея "Paranoid", второго студийного альбома легендарной британской хэви-металлической группы BLACK SABBATH, 9 октября было выпущено специальное издание "Paranoid: Super Deluxe Edition" в виде 5 грампластинок и 4 CD, в него вошли записи с двух концертов 1970 года.



По этому поводу барабанщик BLACK SABBATH Bill Ward написал в соцсетях следующее сообщение:



«В 1969 и 1970 годах мой музыкальный опыт был захватывающим, авантюрным, головокружительным и вдохновляющим. Дни, наполненные риском и энергией жизни... BLACK SABBATH была трудолюбивой гастрольной группой, становившейся всё сплочённей с каждым концертом. Глубоко в душе по окончании записи "Black Sabbath" я почувствовал себя более храбрым и неловким, имеющим возможность выйти и сыграть самые новые песни, такие как "Hand of Doom", "Iron Man", "Electric Funeral" и "War Pigs". Я знал, что эти песни были другими, и я был удивительно уверен в себе, что мы делаем музыку, которая при первом прослушивании может не быть популярной. Однако эти мысли перевешивали подавляющее чувство, что я был частью великой группы, создающей отличную музыку. Мне было двадцать два года, и осознавать это о нашей группе было не только приятно, но порой ошеломляюще. Я не знал, будут ли у нас хитовые записи, которые мы и сделали, но я знал, что нахожусь в мире чистоты и эйфории по поводу того, как мы играем и звучим. Ночь за ночью мы выплёскивали свою агрессию и эмоции на нашу аудиторию. Мы были единым целым, мы были все как один, всё было впереди и в нашу пользу. Быть одним из тех, кто жил в то время, — это почётно, на и это стоит того, чтобы вспомнить, и моя память воспламеняется крутыми переживаниями того периода, я бы ничего не стал менять, за исключением звучания бас-барабанов в "Iron Man". Ха-ха.



Люблю Tony, Geezer'а Ozzy и всех наших поклонников. Рок навсегда и навеки вечные, Билл Уорд».



















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