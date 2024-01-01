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*ROGER WATERS: «Любой, кто знает Bono, должен взять его за ло... 43
*NIGHTWISH закончили работу над новым альбомом 40
*Из SEPULTURA ушёл барабанщик 31
*RITCHIE BLACKMORE: «ABBA — пожалуй, моя любимая группа всех ... 27
*Фронтмен COAL CHAMBER: «Крепкого в рот не беру, но на шишки ... 22
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Black Sabbath

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5 мар 2024 : 		 BLACK SABBATH набрали миллиард

3 фев 2024 : 		 Установка BLACK SABBATH на продажу

21 янв 2024 : 		 Видео полного выступления BLACK SABBATH 1992 года

6 янв 2024 : 		 ZAKK SABBATH исполняют BLACK SABBATH

4 янв 2024 : 		 TONY IOMMI и BRIAN MAY исполняют BLACK SABBATH

3 янв 2024 : 		 TONY IOMMI подвёл итоги года

11 дек 2023 : 		 ZAKK SABBATH исполнили BLACK SABBATH

27 ноя 2023 : 		 VINNY APPICE об исполнении материала BLACK SABBATH и DIO: «Люди хотят его услышать»

23 ноя 2023 : 		 Как TONY IOMMI придумал главный хит BLACK SABBATH

9 ноя 2023 : 		 BLACK SABBATH в Наполеоне

12 окт 2023 : 		 SHARON OSBOURNE о балете

11 окт 2023 : 		 GRAHAM BONNET мог попасть в BLACK SABBATH?

2 окт 2023 : 		 Трейлер балета BLACK SABBATH

25 сен 2023 : 		 TONY IOMMI неожиданно появился на балете BLACK SABBATH

30 авг 2023 : 		 Басист BLACK SABBATH: «Никто нам с альбомом из KICK AXE не помогал»

13 авг 2023 : 		 Концертный релиз BLACK SABBATH выйдет осенью

11 авг 2023 : 		 Очередной винил от BLACK SABBATH

27 июл 2023 : 		 GEEZER BUTLER о Ронни Джеймсе Дио в BLACK SABBATH: «Это было похоже на возрождение — как будто из пепла восстаёт феникс»

8 июл 2023 : 		 Бокс-сет BLACK SABBATH выйдет летом

5 июл 2023 : 		 GEEZER BUTLER — о термине «тяжёлый металл» в отношении BLACK SABBATH: «Я привык к этому»

4 июл 2023 : 		 TONY IOMMI — о переизданиях альбомов BLACK SABBATH: «Всё это требует времени и должно быть сделано поэтапно»

3 июл 2023 : 		 Почему BLACK SABBATH отказались от Power Trip

1 июл 2023 : 		 BLACK SABBATH в 4.0

18 июн 2023 : 		 GEEZER BUTLER — о выступлении ROB'a HALFORD'a с BLACK SABBATH: «Это было здорово»

17 июн 2023 : 		 GEEZER BUTLER — о вероятности воссоединения BLACK SABBATH: «Всё решено»

8 июн 2023 : 		 Басист BLACK SABBATH заявил, что не располагает внутренней информацией об уходе барабанщика
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|||| 5 мар 2024

BLACK SABBATH набрали миллиард



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BLACK SABBATH также вступили в клуб "миллиардеров Spotify" — классический хит "Paranoid" набрал миллиард стримов.

вЂњParanoidвЂќ has joined the Billion Plays Club on @Spotify. Crank it up now! https://t.co/97tj5wxRL5#paranoid#spotifypic.twitter.com/EB7eXXhNgX






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