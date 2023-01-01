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Black Sabbath

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GEEZER BUTLER — о выступлении ROB'a HALFORD'a с BLACK SABBATH: «Это было здорово»



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Geezer Butler рассказал о выступлении Rob'a Halford'a в 2004 году с BLACK SABBATH в новом интервью "Rocker Morning Show" на 107.7 RKR:

«Это было здорово. Rob родом из того же района, что и мы четверо. А Tony вообще-то раньше был менеджером первой версии JUDAS PRIEST. Так что мы были знакомы с начала 1970-х. Rob знал все тексты песен BLACK SABBATH. И когда Ozzy заболел, JUDAS PRIEST выступали с нами на одной сцене, и мы спросили Rob'a, не сможет ли он заменить Ozzy. Он не особо этого хотел, потому что опасался, что у него сорвётся голос. Но потом он согласился. И всё прошло отлично».

На вопрос о том, как их принимала публика на концерте Ozzfest, Butler ответил:

«Началось всё не особо хорошо, потому что все ждали Ozzy, а тут появляется Rob Halford. А потом, после первой песни, все приняли нас. Они не очень понимали, что происходит: "Почему Rob Halford поёт с BLACK SABBATH вместо Ozzy?" А потом он всё объяснил после первой песни. И тогда публика всё поняла. И в итоге концерт прошёл отлично».




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