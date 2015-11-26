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Black Sabbath

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8 фев 2021 : 		 Фрагмент переиздания BLACK SABBATH

4 фев 2021 : 		 Фрагмент переиздания BLACK SABBATH

29 янв 2021 : 		 Нереализованный репетиционный трек BLACK SABBATH

20 янв 2021 : 		 TONY MARTIN: «Моя эпоха в SABBATH очень важна»

19 янв 2021 : 		 Гитарист BLACK SABBATH: «Я бы не стал ничего менять»

18 янв 2021 : 		 ERNIE C — о продюсировании альбома BLACK SABBATH

17 янв 2021 : 		 TONY IOMMI — о пересведении "Forbidden"

14 янв 2021 : 		 Нереализованный материал в новых изданиях BLACK SABBATH

4 янв 2021 : 		 SLASH, CHAD SMITH присоединились к POST MALONE для исполнения BLACK SABBATH, ALICE IN CHAINS

24 дек 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN, SNOWY SHAW, музыканты VENOM INC, DIAMOND HEAD, RAVEN, HELSTAR, OBITUARY, DEATH, SUFFOCATION на трибьюте BLACK SABBATH

10 дек 2020 : 		 BLACK SABBATH и LAKAI выпустили общую линейку продукции

3 дек 2020 : 		 Переиздание BLACK SABBATH выйдет зимой

24 ноя 2020 : 		 GEEZER BUTLER: «С BLACK SABBATH всё!»

14 окт 2020 : 		 Funko выпустили фигурку на основе оформления первого альбома BLACK SABBATH

14 окт 2020 : 		 BILL WARD: «Я был частью великой группы, создающей отличную музыку»

26 авг 2020 : 		 Барабанщик BLACK SABBATH о концертах после пандемии: «Рок-н-ролл бомбанёт»

19 авг 2020 : 		 Участники BLACK SABBATH рассказали о том, что 14 лейблов отказали группе, посоветовав сочинять «правильные песни»

12 авг 2020 : 		 Делюкс-версия культового альбома BLACK SABBATH выйдет осенью

11 авг 2020 : 		 SHARON OSBOURNE сказала, что GEEZER BUTLER и BILL WARD не имеют прав на имя BLACK SABBATH

30 июл 2020 : 		 Сборник BLACK SABBATH на золотом виниле

16 июл 2020 : 		 Tony Iommi — о выступлении BLACK SABBATH в рамках LIVE AID

10 июл 2020 : 		 RON KEEL, VINNY APPICE и RUDY SARZO записали кавер-версию BLACK SABBATH

17 июн 2020 : 		 BLACK SABBATH выпустили футболки #BlackLivesMatter

12 июн 2020 : 		 Участники MEGADETH, TESTAMENT, Ex-MACHINE HEAD исполняют BLACK SABBATH

19 май 2020 : 		 VINNY APPICE об альбоме BLACK SABBATH

15 май 2020 : 		 RON KEEL о времени в BLACK SABBATH: «Из нас хотели сделать хэйр-металл-команду»
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|||| 8 фев 2021

Фрагмент переиздания BLACK SABBATH



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Пятого марта Rhino выпустит обновлённые версии альбомов BLACK SABBATH "Heaven And Hell" и "Mob Rules", каждое из которых будет доступно на 2 CD ($19,98) и 2 LP ($31,98) с различным бонус-материалом. Помимо физической версии альбомы будут доступны и в цифровом варианте.

Трек-лист "Heaven And Hell: Deluxe Edition" 2-CD:

Disc One: Original Album (2021 Remaster)

01. Neon Knights

02. Children Of The Sea

03. Lady Evil

04. Heaven And Hell

05. Wishing Well

06. Die Young

07. Walk Away

08. Lonely Is The Word

Disc Two: Bonus Tracks

01. Children Of The Sea – Live B-Side Of "Neon Knights" *

02. Heaven And Hell – Live B-Side Of "Die Young" *

03. Lady Evil – 7" Mono Edit (unreleased on CD)

Hartford Civic Center, Hartford, CT (August 10, 1980)

04. Neon Knights *

05. Children Of The Sea *

06. Heaven And Hell *

07. Die Young *

Hammersmith Odeon, London (Dec 31, 1981- Jan 2, 1982)

08. E5150

09. Neon Knights

10. Children Of The Sea

11. Heaven And Hell

Трек-лист винила:

Side One

01. Neon Knights

02. Children Of The Sea

03. Lady Evil

04. Heaven And Hell

Side Two

01. Wishing Well

02. Die Young

03. Walk Away

04. Lonely Is The Word

Side Three

01. Children Of The Sea – Live B-Side Of "Neon Knights" *

02. Heaven And Hell – Live B-Side Of "Die Young" *

03. Lady Evil – 7" Mono Edit (unreleased on CD)

04. Neon Knights – Live 1980 *

Side Four

01. Children Of The Sea – Live 1980 *

02. Heaven And Hell – Live 1980 *

03. Die Young – Live 1980 *

Трек-лист "Mob Rules: Deluxe Edition" 2-CD:

Disc One: Original Album (2021 Remaster)

01. Turn Up The Night

02. Voodoo

03. The Sign Of The Southern Cross

04. E5150

05. The Mob Rules

06. Country Girl

07. Slipping Away

08. Falling Off The Edge Of The World

09. Over And Over

Bonus Tracks

10. The Mob Rules – Heavy Metal Soundtrack Version

11. Die Young – Live B-Side Of "Mob Rules" 7" *

12. The Mob Rules – New 2021 Mix **

Live At The Hammersmith Odeon London (31/12/81 - 2/1/82)

13. Country Girl

14. Slipping Away

15. The Mob Rules

16. Voodoo

Live At Portland Memorial Coliseum, Portland, OR, April 22, 1982

17. Intro **

18. Neon Knights **

Disc Two: Bonus Tracks

Live At Portland Memorial Coliseum, Portland, OR, April 22, 1982

01. N.I.B. **

02. Children Of The Sea **

03. Voodoo **

04. Black Sabbath **

05. War Pigs **

06. Drum Solo **

07. Iron Man **

08. The Mob Rules **

09. Heaven And Hell **

10. Guitar Solo **

11. Sign Of The Southern Cross/Heaven And Hell – Reprise **

12. Paranoid **

13. Children Of The Grave **

Трек-лист винила:

Side One

01. Turn Up The Night

02. Voodoo

03. The Sign Of The Southern Cross

04. E5150

05. The Mob Rules

Side Two

01. Country Girl

02. Slipping Away

03. Falling Off The Edge Of The World

04. Over And Over

Side Three

01. The Mob Rules – Heavy Metal Soundtrack Version

02. Die Young – Live B-Side Of "Mob Rules" 7" *

03. The Mob Rules – New 2021 Mix **

04. Sign Of The Southern Cross/Heaven And Hell – Reprise **

Side Four

Live At The Hammersmith Odeon London (31/12/81 - 2/1/82)

01. Country Girl

02. Slipping Away

03. The Mob Rules

04. Voodoo

* previously unreleased in North America
** previously unreleased

Композиции "Neon Knights" и "Voodoo" доступны для прослушивания ниже.

BLACK SABBATH: Listen To














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КомментарииСкрыть/показать 5 )

b sabbath d


8 фев 2021, 21:39		Не понял. Оззик же позорно выпилил из дискографии все альбомы BS без своего участия.

Как в бонусы к переизданию Vol 4 попали нетленки с Dio? Да и в списке их нет. Кто верстал текст новости?

kircore


8 фев 2021, 23:09		Редактор новости толстый тролль, конечно.

Sw0Rn


8 фев 2021, 23:34		Двенадцатого февраля на 4 CD и пяти винилах состоится выпуск делюкс-версии альбома BLACK SABBATH "Vol 4".
"Еще два трека из этого релиза, "Neon Knights" и "Voodoo", доступны для прослушивания ниже." - че то попутали короче)))

Darkside.ru Member

Blindman


9 фев 2021, 00:51		Не толстый, просто не ту парашу про переиздания скопировал. Не слушать же это все...

Sw0Rn


9 фев 2021, 03:30		Ясно, поправили, спс)


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