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SHARON OSBOURNE о балете



Birmingham Royal Ballet опубликовали видео, в котором SHARON OSBOURNE отреагировала на их постановку:



«Когда я впервые услышала о том, что Birmingham Royal Ballet ставит балет на музыку BLACK SABBATH, я сразу подумала, что это очень необычно. Этого никак нельзя было ожидать. Кто бы мог подумать о таком сочетании? И я просто решила, что это великолепно. Это настолько необычно, что просто замечательно!»







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