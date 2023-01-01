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*BRUCE DICKINSON о новом альбоме 30
*Цветные винилы от METALLICA 30
*HYPOCRISY о "The Final Chapter" 21
*SHARON OSBOURNE планирует открыть музей OZZY 19
*Почему Dave так любит песню SLAYER "Ghosts Of War" 13
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Black Sabbath

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12 окт 2023 : 		 SHARON OSBOURNE о балете

11 окт 2023 : 		 GRAHAM BONNET мог попасть в BLACK SABBATH?

2 окт 2023 : 		 Трейлер балета BLACK SABBATH

25 сен 2023 : 		 TONY IOMMI неожиданно появился на балете BLACK SABBATH

30 авг 2023 : 		 Басист BLACK SABBATH: «Никто нам с альбомом из KICK AXE не помогал»

13 авг 2023 : 		 Концертный релиз BLACK SABBATH выйдет осенью

11 авг 2023 : 		 Очередной винил от BLACK SABBATH

27 июл 2023 : 		 GEEZER BUTLER о Ронни Джеймсе Дио в BLACK SABBATH: «Это было похоже на возрождение — как будто из пепла восстаёт феникс»

8 июл 2023 : 		 Бокс-сет BLACK SABBATH выйдет летом

5 июл 2023 : 		 GEEZER BUTLER — о термине «тяжёлый металл» в отношении BLACK SABBATH: «Я привык к этому»

4 июл 2023 : 		 TONY IOMMI — о переизданиях альбомов BLACK SABBATH: «Всё это требует времени и должно быть сделано поэтапно»

3 июл 2023 : 		 Почему BLACK SABBATH отказались от Power Trip

1 июл 2023 : 		 BLACK SABBATH в 4.0

18 июн 2023 : 		 GEEZER BUTLER — о выступлении ROB'a HALFORD'a с BLACK SABBATH: «Это было здорово»

17 июн 2023 : 		 GEEZER BUTLER — о вероятности воссоединения BLACK SABBATH: «Всё решено»

8 июн 2023 : 		 Басист BLACK SABBATH заявил, что не располагает внутренней информацией об уходе барабанщика

16 май 2023 : 		 Фрагмент переиздания BLACK SABBATH

5 май 2023 : 		 JON OLIVA — о том, как чуть не оказался в BLACK SABBATH

3 май 2023 : 		 Новая песня JAZZ SABBATH

12 апр 2023 : 		 Фрагмент переиздания BLACK SABBATH

10 апр 2023 : 		 Переиздание BLACK SABBATH выйдет летом

4 янв 2023 : 		 TONY IOMMI — о переиздании альбомов BLACK SABBATH с TONY MARTIN'ом

1 дек 2022 : 		 Вокалист BLACK SABBATH: «Я просто выкинул этот альбом в окно»

24 ноя 2022 : 		 TONY MARTIN: «Наверное, бокс-сет SABBATH выйдет в 2023»

14 ноя 2022 : 		 Видео полного выступления JAZZ SABBATH

8 окт 2022 : 		 Новые фигурки BLACK SABBATH
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SHARON OSBOURNE о балете



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Birmingham Royal Ballet опубликовали видео, в котором SHARON OSBOURNE отреагировала на их постановку:

«Когда я впервые услышала о том, что Birmingham Royal Ballet ставит балет на музыку BLACK SABBATH, я сразу подумала, что это очень необычно. Этого никак нельзя было ожидать. Кто бы мог подумать о таком сочетании? И я просто решила, что это великолепно. Это настолько необычно, что просто замечательно!»




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