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*CHRIS POLAND: «Кто думал, что Peace Sells... But Who's ... 43
*GEEZER BUTLER: «Не ем мясо после восьми» 30
*Барабанщик IRON MAIDEN перенес инсульт 30
*Боруссия грохнула IRON MAIDEN 26
*Новое видео DOKKEN 24
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Black Sabbath

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11 авг 2023 : 		 Очередной винил от BLACK SABBATH

27 июл 2023 : 		 GEEZER BUTLER о Ронни Джеймсе Дио в BLACK SABBATH: «Это было похоже на возрождение — как будто из пепла восстаёт феникс»

8 июл 2023 : 		 Бокс-сет BLACK SABBATH выйдет летом

5 июл 2023 : 		 GEEZER BUTLER — о термине «тяжёлый металл» в отношении BLACK SABBATH: «Я привык к этому»

4 июл 2023 : 		 TONY IOMMI — о переизданиях альбомов BLACK SABBATH: «Всё это требует времени и должно быть сделано поэтапно»

3 июл 2023 : 		 Почему BLACK SABBATH отказались от Power Trip

1 июл 2023 : 		 BLACK SABBATH в 4.0

18 июн 2023 : 		 GEEZER BUTLER — о выступлении ROB'a HALFORD'a с BLACK SABBATH: «Это было здорово»

17 июн 2023 : 		 GEEZER BUTLER — о вероятности воссоединения BLACK SABBATH: «Всё решено»

8 июн 2023 : 		 Басист BLACK SABBATH заявил, что не располагает внутренней информацией об уходе барабанщика

16 май 2023 : 		 Фрагмент переиздания BLACK SABBATH

5 май 2023 : 		 JON OLIVA — о том, как чуть не оказался в BLACK SABBATH

3 май 2023 : 		 Новая песня JAZZ SABBATH

12 апр 2023 : 		 Фрагмент переиздания BLACK SABBATH

10 апр 2023 : 		 Переиздание BLACK SABBATH выйдет летом

4 янв 2023 : 		 TONY IOMMI — о переиздании альбомов BLACK SABBATH с TONY MARTIN'ом

1 дек 2022 : 		 Вокалист BLACK SABBATH: «Я просто выкинул этот альбом в окно»

24 ноя 2022 : 		 TONY MARTIN: «Наверное, бокс-сет SABBATH выйдет в 2023»

14 ноя 2022 : 		 Видео полного выступления JAZZ SABBATH

8 окт 2022 : 		 Новые фигурки BLACK SABBATH

5 окт 2022 : 		 Переиздания BLACK SABBATH выйдут осенью

26 сен 2022 : 		 OZZY OSBOURNE не получил удовольствия от последнего альбома BLACK SABBATH

16 авг 2022 : 		 Где Geezer, Tony?!

15 авг 2022 : 		 Британские политики обратились к королеве с просьбой наградить BLACK SABBATH

9 авг 2022 : 		 OZZY OSBOURNE и TONY IOMMI вновь на сцене!

10 июл 2022 : 		 Басист ANTHRAX: «BLACK SABBATH изобрели тяжёлый металл»
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|||| сегодня

Очередной винил от BLACK SABBATH



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Сборник "The Ultimate Collection" BLACK SABBATH будет выпущен на двойном черном виниле шестого октября:

"Paranoid"
"Iron Man"
"Children Of The Grave"
"Sabbath Bloody Sabbath"
"Back Street Kids"
"War Pigs"
"Black Sabbath"
"Sweet Leaf"
"Snowblind"
"Hole In The Sky"
"N.I.B."
"Planet Caravan"
"Never Say Die"
"The Wizard"
"Fairies Wear Boots"
"Supernaut"
"Changes"

BLACK SABBATH - Black Double Vinyl Edition Of The Ultimate Collection Available In October; Pre-Order Now




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