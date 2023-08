сегодня



Очередной винил от BLACK SABBATH



Сборник "The Ultimate Collection" BLACK SABBATH будет выпущен на двойном черном виниле шестого октября:



"Paranoid"

"Iron Man"

"Children Of The Grave"

"Sabbath Bloody Sabbath"

"Back Street Kids"

"War Pigs"

"Black Sabbath"

"Sweet Leaf"

"Snowblind"

"Hole In The Sky"

"N.I.B."

"Planet Caravan"

"Never Say Die"

"The Wizard"

"Fairies Wear Boots"

"Supernaut"

"Changes"







