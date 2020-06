сегодня



BLACK SABBATH выпустили футболки #BlackLivesMatter



BLACK SABBATH спустя неделю после того, как гитарист RAGE AGAINST THE MACHINE Tom Morello опубликовал свою фотографию в футболке с #BlackLivesMatter, сделанной под шрифт с альбома BLACK SABBATH "Masters Of Reality", группа решила не упустить выгоду и запустила собственную версию по цене в 25 долларов.













