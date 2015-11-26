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Black Sabbath

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17 июн 2020 : 		 BLACK SABBATH выпустили футболки #BlackLivesMatter

12 июн 2020 : 		 Участники MEGADETH, TESTAMENT, Ex-MACHINE HEAD исполняют BLACK SABBATH

19 май 2020 : 		 VINNY APPICE об альбоме BLACK SABBATH

15 май 2020 : 		 RON KEEL о времени в BLACK SABBATH: «Из нас хотели сделать хэйр-металл-команду»

9 май 2020 : 		 Tony Iommi не против концертов BLACK SABBATH

19 апр 2020 : 		 KIRK HAMMETT, JOHN 5 и CHARLIE BENANTE джемуют тему BLACK SABBATH

14 апр 2020 : 		 Участники BLACK SABBATH стали больше общаться

2 апр 2020 : 		 BILL WARD о контракте с BLACK SABBATH в 2011 году: «Не подписал бы и под дулом пистолета!»

11 мар 2020 : 		 Концертный релиз BLACK SABBATH выйдет на виниле

27 фев 2020 : 		 Фрагмент нового релиза JAZZ SABBATH

9 фев 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «TONY IOMMI пугает меня до усрачки, и он знает об этом!

19 янв 2020 : 		 GEOFF TATE, JOE SATRIANI, STEVE VAI, CHRIS POLAND исполняют BLACK SABBATH

5 ноя 2019 : 		 Рассказ о бокс-сете BLACK SABBATH

30 окт 2019 : 		 Саундтрек к «Острым козырькам» выйдет осенью

1 окт 2019 : 		 Новая версия классики BLACK SABBATH в фильме «King's man: Начало»

18 сен 2019 : 		 Гитарист BLACK SABBATH: «Если что и будет, то коротко»

12 сен 2019 : 		 У басиста BLACK SABBATH умерла сестра

30 авг 2019 : 		 BLACK SABBATH помогли увеличить доходы BMG в первой половине 2019 года

23 авг 2019 : 		 Классика BLACK SABBATH в «Острых козырьках»

24 июл 2019 : 		 BLACK SABBATH выпустят виниловую коллекцию с раритетами

14 июл 2019 : 		 Исполнилась мечта фаната BLACK SABBATH — он получил VIP-доступ к легендарным музыкантам во время мероприятия в Бирмингеме

11 июл 2019 : 		 Барабанщик BLACK SABBATH: «Я открыт для любых идей о совместных выступлениях в будущем»

28 июн 2019 : 		 GEEZER BUTLER не исключает одноразового воссоединения BLACK SABBATH

28 июн 2019 : 		 TONY IOMMI и GEEZER BUTLER приняли участие в церемонии, посвящённой присвоению мосту названия "BLACK SABBATH Bridge" в Бирмингеме

27 июн 2019 : 		 Выставка, посвящённая BLACK SABBATH, открылась в Бирмингеме

17 июн 2019 : 		 Погиб легендарный техник BLACK SABBATH и MANOWAR
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BLACK SABBATH выпустили футболки #BlackLivesMatter



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BLACK SABBATH спустя неделю после того, как гитарист RAGE AGAINST THE MACHINE Tom Morello опубликовал свою фотографию в футболке с #BlackLivesMatter, сделанной под шрифт с альбома BLACK SABBATH "Masters Of Reality", группа решила не упустить выгоду и запустила собственную версию по цене в 25 долларов.

BLACK SABBATH Is Selling 'Black Lives Matter' T-Shirts





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КомментарииСкрыть/показать 9 )

Exceptional


17 июн 2020, 16:42		Белые богачи решили нажиться на чёрных

for example


17 июн 2020, 17:17		Ну вот зачем так шквариться

hansi_hrb


17 июн 2020, 17:30		Nothing Else Matters

НELLECTOR


17 июн 2020, 17:36		Color Knights, ёпта.

UX2


17 июн 2020, 17:47		так ебтвою надо ниггерам бесплатно давать, что за 25 баксов? ваще охуели пердуны старые

Thrashcrow


17 июн 2020, 18:37		"так ебтвою надо ниггерам бесплатно давать, что за 25 баксов? "

Нет,деньги идут группе. И вообще, тебя никто не заставляет кому-либо что-то давать.

sibterminator


17 июн 2020, 18:52		Несолидно классикам металла возится с хипстерскими по**отой. Тем более такой циничной и лицемерной. Зашквар.

Voin of Valhalla


17 июн 2020, 20:06		Тонко )

Possessed


17 июн 2020, 20:14		Совсем тонюсенько, что уж там)
Когда Саббат впервые приехали в Америку все негры на их пути спрашивали мол, "почему Блэк?". У них ведь это слово, по сути, уже утратило своё первоначальное значение. Так вот почему!
А про уникальную алчность этого коллектива сложено немало баек. Я уверен без $haron тут не обошлось.


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