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BLACK SABBATH в Наполеоне



Оригинальный менеджер похвалил авторов фильма Наполеон за использование композиции BLACK SABBATH "War Pigs" в трейлере к фильму:



«Окончательным доказательством непреходящей привлекательности BLACK SABBATH является то, что у них до сих пор есть армия поклонников по всему миру в разных возрастных группах и культурах.



Как и в случае с Бетховеном, Моцартом и всеми остальными великими композиторами, вы можете представить себе, что музыка BLACK SABBATH, созданная в Бирмингеме, будет по-прежнему звучать и цениться и через 200 или более лет в будущем».







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