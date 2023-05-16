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Black Sabbath

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16 май 2023 : 		 Фрагмент переиздания BLACK SABBATH

5 май 2023 : 		 JON OLIVA — о том, как чуть не оказался в BLACK SABBATH

3 май 2023 : 		 Новая песня JAZZ SABBATH

12 апр 2023 : 		 Фрагмент переиздания BLACK SABBATH

10 апр 2023 : 		 Переиздание BLACK SABBATH выйдет летом

4 янв 2023 : 		 TONY IOMMI — о переиздании альбомов BLACK SABBATH с TONY MARTIN'ом

1 дек 2022 : 		 Вокалист BLACK SABBATH: «Я просто выкинул этот альбом в окно»

24 ноя 2022 : 		 TONY MARTIN: «Наверное, бокс-сет SABBATH выйдет в 2023»

14 ноя 2022 : 		 Видео полного выступления JAZZ SABBATH

8 окт 2022 : 		 Новые фигурки BLACK SABBATH

5 окт 2022 : 		 Переиздания BLACK SABBATH выйдут осенью

26 сен 2022 : 		 OZZY OSBOURNE не получил удовольствия от последнего альбома BLACK SABBATH

16 авг 2022 : 		 Где Geezer, Tony?!

15 авг 2022 : 		 Британские политики обратились к королеве с просьбой наградить BLACK SABBATH

9 авг 2022 : 		 OZZY OSBOURNE и TONY IOMMI вновь на сцене!

10 июл 2022 : 		 Басист ANTHRAX: «BLACK SABBATH изобрели тяжёлый металл»

6 июл 2022 : 		 ROB HALFORD — о двух концертах с BLACK SABBATH в качестве фронтмена

3 июл 2022 : 		 Протестующие использовали скамейку BLACK SABBATH

6 май 2022 : 		 Новинки от BLACK SABBATH и PUCK HCKY

1 май 2022 : 		 Басист BLACK SABBATH до сих пор не понимает, что сделал продюсер на альбоме "13"

6 фев 2022 : 		 TONY MARTIN считает, что у BLACK SABBATH есть возможность что-нибудь записать с BILL'ом WARD'ом

28 янв 2022 : 		 Новый JAZZ SABBATH выйдет весной

26 янв 2022 : 		 TONY MARTIN сообщил, что скоро выйдут переиздания альбомов BLACK SABBATH с его участием

23 янв 2022 : 		 TONY MARTIN с удовольствием бы перезаписал "Forbidden" BLACK SABBATH

16 янв 2022 : 		 TONY IOMMI и TONY MARTIN не могут легально записывать новую музыку под вывеской BLACK SABBATH

5 янв 2022 : 		 TONY MARTIN подтвердил, что записывал демо для альбома BLACK SABBATH "Dehumanizer"
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Фрагмент переиздания BLACK SABBATH



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BMG по случаю 40-летия выпустят обновленный вариант концертного релиза BLACK SABBATH "Live Evil", который будет доступен на четырёх CD или четырёх винилах. Ремастированная версия "Children Of The Sea" доступна ниже.

CD1: 2023 Remaster

01. E5150 (Live)
02. Neon Knights (Live)
03. N.I.B. (Live)
04. Children Of The Sea (Live)
05. Voodoo (Live)
06. Black Sabbath (Live)
07. War Pigs (2023 Remaster)
08. Iron Man (Live)

CD2: 2023 Remaster

01. The Mob Rules (Live)
02. Heaven And Hell (Live)
03. The Sign Of The Southern Cross / Heaven And Hell (Continued) (Live)
04. Paranoid (Live)
05. Children Of The Grave (Live)
06. Fluff (Live)

CD3: 2023 Remix

01. E5150 (Live In Seattle, April 24, 1982)
02. Neon Knights (Live In Seattle, April 24, 1982)
03. N.I.B. (Live In San Antonio, May 13, 1982)
04. Children Of The Sea (Live In San Antonio, May 13, 1982)
05. Voodoo (Live In San Antonio, May 13, 1982)
06. Black Sabbath (Live In Dallas, May 12, 1982)
07. War Pigs / Drum Solo (Live In San Antonio, May 13, 1982)
08. Iron Man (Live In San Antonio, May 13, 1982)

CD4: 2023 Remix

01. The Mob Rules (Live In Seattle, April 24, 1982)
02. Heaven And Hell (Live In San Antonio, May 13, 1982)
03. The Sign Of The Southern Cross / Heaven And Hell (Continued) (Live In San Antonio, May 13, 1982)
04. Paranoid (Live In San Antonio, May 13, 1982)
05. Children Of The Grave (Live In Fresno, April 18, 1982)
06. Fluff (Live In Fresno, April 18, 1982)

Children of the Sea, taken from Black SabbathвЂ™s forthcoming Live Evil Super Deluxe box set, is out now. Remixed by Wyn Davis & remastered for the 40th anniv. The 4LP & 4CD box sets include a hardback book, replica tour brochure & poster. Stream & preorder: https://t.co/2Jkxr3J9Ilpic.twitter.com/nciZA6alT8






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16 май 2023
P
Petrucci
Первое,что я услышал из Саббат... И даже плакат такой на стене висел ) Сейчас в коллекции делюкс издание на 2cd и на виниле. Жыр и мощщщььь! m/
Like!1
16 май 2023
M
Mike Barlow
Не первое что я услышал у Саббат, зато первый CD который купил! Один из лучших концертников за всю историю жанра. Дио - бог!

просмотров: 413

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