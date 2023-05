сегодня



Фрагмент переиздания BLACK SABBATH



BMG по случаю 40-летия выпустят обновленный вариант концертного релиза BLACK SABBATH "Live Evil", который будет доступен на четырёх CD или четырёх винилах. Ремастированная версия "Children Of The Sea" доступна ниже.



CD1: 2023 Remaster



01. E5150 (Live)

02. Neon Knights (Live)

03. N.I.B. (Live)

04. Children Of The Sea (Live)

05. Voodoo (Live)

06. Black Sabbath (Live)

07. War Pigs (2023 Remaster)

08. Iron Man (Live)



CD2: 2023 Remaster



01. The Mob Rules (Live)

02. Heaven And Hell (Live)

03. The Sign Of The Southern Cross / Heaven And Hell (Continued) (Live)

04. Paranoid (Live)

05. Children Of The Grave (Live)

06. Fluff (Live)



CD3: 2023 Remix



01. E5150 (Live In Seattle, April 24, 1982)

02. Neon Knights (Live In Seattle, April 24, 1982)

03. N.I.B. (Live In San Antonio, May 13, 1982)

04. Children Of The Sea (Live In San Antonio, May 13, 1982)

05. Voodoo (Live In San Antonio, May 13, 1982)

06. Black Sabbath (Live In Dallas, May 12, 1982)

07. War Pigs / Drum Solo (Live In San Antonio, May 13, 1982)

08. Iron Man (Live In San Antonio, May 13, 1982)



CD4: 2023 Remix



01. The Mob Rules (Live In Seattle, April 24, 1982)

02. Heaven And Hell (Live In San Antonio, May 13, 1982)

03. The Sign Of The Southern Cross / Heaven And Hell (Continued) (Live In San Antonio, May 13, 1982)

04. Paranoid (Live In San Antonio, May 13, 1982)

05. Children Of The Grave (Live In Fresno, April 18, 1982)

06. Fluff (Live In Fresno, April 18, 1982)









Children of the Sea, taken from Black Sabbath’s forthcoming Live Evil Super Deluxe box set, is out now. Remixed by Wyn Davis & remastered for the 40th anniv. The 4LP & 4CD box sets include a hardback book, replica tour brochure & poster. Stream & preorder: https://t.co/2Jkxr3J9Il pic.twitter.com/nciZA6alT8





