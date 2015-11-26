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Black Sabbath

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27 апр 2021 : 		 Трейлер новой книги о BLACK SABBATH

24 апр 2021 : 		 Гитарист BLACK SABBATH признался в любви к суперкарам

16 апр 2021 : 		 Переиздание BLACK SABBATH выйдет летом

10 апр 2021 : 		 Тизер фотокниги о BLACK SABBATH времен DIO

8 апр 2021 : 		 Фрагмент трибьюта BLACK SABBATH

6 апр 2021 : 		 VINNY APPICE рассказал, что Дио ненавидел петь песни OZZY OSBOURNE'a в BLACK SABBATH

5 апр 2021 : 		 Гитарист BLACK SABBATH не рад появлению песни с DIO — 2

1 апр 2021 : 		 Барабанщик SEPULTURA исполняет BLACK SABBATH

23 мар 2021 : 		 Фрагмент трибьюта BLACK SABBATH

16 мар 2021 : 		 TONY IOMMI — о байопике BLACK SABBATH

15 мар 2021 : 		 BILL WARD сказал, что больше не сможет выступить с BLACK SABBATH вживую

14 мар 2021 : 		 Гитарист BLACK SABBATH скучает по турам

12 мар 2021 : 		 Гитарист BLACK SABBATH не рад появлению песни с DIO

12 мар 2021 : 		 GEEZER BUTLER подтвердил, что у BLACK SABBATH была "Slapback"

9 мар 2021 : 		 Колыбельные от BLACK SABBATH

8 мар 2021 : 		 Нереализованный трек BLACK SABBATH времен DIO

2 мар 2021 : 		 Гитарист BLACK SABBATH — о том, как он придумал рифф "Iron Man"

1 мар 2021 : 		 Фрагмент переиздания BLACK SABBATH

17 фев 2021 : 		 Туровый барабанщик BLACK SABBATH — о том, почему не он записал барабаны на последнем альбоме

8 фев 2021 : 		 Фрагмент переиздания BLACK SABBATH

4 фев 2021 : 		 Фрагмент переиздания BLACK SABBATH

29 янв 2021 : 		 Нереализованный репетиционный трек BLACK SABBATH

20 янв 2021 : 		 TONY MARTIN: «Моя эпоха в SABBATH очень важна»

19 янв 2021 : 		 Гитарист BLACK SABBATH: «Я бы не стал ничего менять»

18 янв 2021 : 		 ERNIE C — о продюсировании альбома BLACK SABBATH

17 янв 2021 : 		 TONY IOMMI — о пересведении "Forbidden"
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|||| 27 апр 2021

Трейлер новой книги о BLACK SABBATH



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Rufus Publications представили новый трейлер к книге BLACK SABBATH, "Sabbath: The Dio Years", релиз которой намечен на начало сентября.

'Sabbath: The Dio Years': See New Trailer For Photo Book Covering RONNIE JAMES DIO Era Of BLACK SABBATH





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