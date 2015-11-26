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Black Sabbath

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Участники BLACK SABBATH рассказали о том, что 14 лейблов отказали группе, посоветовав сочинять «правильные песни»



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Участники BLACK SABBATH Ozzy Osbourne, Tony Iommi и Geezer Butler недавно побеседовали с Metal Hammer и вспомнили о том, как родилась группа. Ниже приведён отрывок из интервью.

Прежде чем группа смогла подписать контракт со звукозаписывающей компанией, музыкантам отказали 14 лейблов.

Geezer Butler:

«Звукозаписывающие компании давали нам от ворот поворот и советовали сочинять "правильные песни", по крайней мере те, у кого хватало порядочности сказать что-нибудь. Большинство из них просто уходили на половине песни Black Sabbath».

Jim Simpson (первый менеджер):

«Я знал издателя, David'a Platts'a, и он дал нам 1000 фунтов стерлингов на запись альбома, который мы могли отнести лейблам, чтобы убедить их подписать с нами контракт. Условием было то, чтобы мы работали с их продюсером, Rodger'ом Bain'ом».

Geezer Butler:

«Мы получили по 100 фунтов на каждого, а остальное потратили на альбом. Я купил куртку и стереосистему, чтобы просто проигрывать пластинки. Кто-то вломился в мою квартиру и украл стереосистему, так что всё, что у меня осталось после первого альбома, это куртка».

Ozzy Osbourne:

«У нас не было никакого опыта, кроме как выступлений вживую. Jim Simpson сказал нам: "По дороге на пароме в Швейцарию остановитесь в [лондонской студии] Regent Sound и запишите свой альбом". Всё было продумано почти до мелочей».

Tom Allom (звукоинженер Black Sabbath):

«Я не видел группу, я понятия не имел, как они звучат, и я не слышал ничего подобного раньше. Я был полностью обескуражен. Но Rodger Bain чётко понимал, что они делали».

Geezer Butler:

«Мы относились ко всему этому как к концерту — мы устанавливали оборудование, ставили микрофоны перед колонками и барабанами и записывали альбом».

Tony Iommi:

«На запись ушёл день. На следующий день было сведение. Потом мы испарились из Европы. Мы даже не слушали альбом».

Ozzy Osbourne:

«Когда мы вернулись из Швейцарии, Jim сказал: "Давайте я включу ваш готовый альбом"».

Jim Simpson:

«Мы встретились на станции Нью-Стрит в Бирмингеме и поехали ко мне домой».

Ozzy Osbourne:

«Он начался со всех этих громов и молний — это снесло мне крышу».

Jim Simpson:

«Звукозаписывающий лейбл добавил звуковые эффекты. Группа ничего об этом не знала. Они услышали всё это первые».

Geezer Butler:

«У каждого из нас была только одна копия альбома. Я слишком боялся показывать альбом родителям, так как они были убеждёнными католиками, и я боялся, что они увидят перевёрнутый крест на развороте. Я не знаю, видели ли они его когда-нибудь».

Ozzy Osbourne:

«Мои мама и папа включили альбом на радиограмме (предмет мебели, совмещающий радио и проигрыватель). Услышав его, отец глянул на меня и сказал: "Могу я спросить у тебя кое-что, сынок? Ты уверен, что ты изредка пьёшь только пиво?"»

BLACK SABBATH Members Look Back On Being Turned Down By 14 Labels Before Getting Signed -



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