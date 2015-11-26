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Участники BLACK SABBATH рассказали о том, что 14 лейблов отказали группе, посоветовав сочинять «правильные песни»



Участники BLACK SABBATH Ozzy Osbourne, Tony Iommi и Geezer Butler недавно побеседовали с Metal Hammer и вспомнили о том, как родилась группа. Ниже приведён отрывок из интервью.



Прежде чем группа смогла подписать контракт со звукозаписывающей компанией, музыкантам отказали 14 лейблов.



Geezer Butler:



«Звукозаписывающие компании давали нам от ворот поворот и советовали сочинять "правильные песни", по крайней мере те, у кого хватало порядочности сказать что-нибудь. Большинство из них просто уходили на половине песни Black Sabbath».



Jim Simpson (первый менеджер):



«Я знал издателя, David'a Platts'a, и он дал нам 1000 фунтов стерлингов на запись альбома, который мы могли отнести лейблам, чтобы убедить их подписать с нами контракт. Условием было то, чтобы мы работали с их продюсером, Rodger'ом Bain'ом».



Geezer Butler:



«Мы получили по 100 фунтов на каждого, а остальное потратили на альбом. Я купил куртку и стереосистему, чтобы просто проигрывать пластинки. Кто-то вломился в мою квартиру и украл стереосистему, так что всё, что у меня осталось после первого альбома, это куртка».



Ozzy Osbourne:



«У нас не было никакого опыта, кроме как выступлений вживую. Jim Simpson сказал нам: "По дороге на пароме в Швейцарию остановитесь в [лондонской студии] Regent Sound и запишите свой альбом". Всё было продумано почти до мелочей».



Tom Allom (звукоинженер Black Sabbath):



«Я не видел группу, я понятия не имел, как они звучат, и я не слышал ничего подобного раньше. Я был полностью обескуражен. Но Rodger Bain чётко понимал, что они делали».



Geezer Butler:



«Мы относились ко всему этому как к концерту — мы устанавливали оборудование, ставили микрофоны перед колонками и барабанами и записывали альбом».



Tony Iommi:



«На запись ушёл день. На следующий день было сведение. Потом мы испарились из Европы. Мы даже не слушали альбом».



Ozzy Osbourne:



«Когда мы вернулись из Швейцарии, Jim сказал: "Давайте я включу ваш готовый альбом"».



Jim Simpson:



«Мы встретились на станции Нью-Стрит в Бирмингеме и поехали ко мне домой».



Ozzy Osbourne:



«Он начался со всех этих громов и молний — это снесло мне крышу».



Jim Simpson:



«Звукозаписывающий лейбл добавил звуковые эффекты. Группа ничего об этом не знала. Они услышали всё это первые».



Geezer Butler:



«У каждого из нас была только одна копия альбома. Я слишком боялся показывать альбом родителям, так как они были убеждёнными католиками, и я боялся, что они увидят перевёрнутый крест на развороте. Я не знаю, видели ли они его когда-нибудь».



Ozzy Osbourne:



«Мои мама и папа включили альбом на радиограмме (предмет мебели, совмещающий радио и проигрыватель). Услышав его, отец глянул на меня и сказал: "Могу я спросить у тебя кое-что, сынок? Ты уверен, что ты изредка пьёшь только пиво?"»







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