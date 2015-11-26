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Black Sabbath

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GLENN HUGHES: «Я не горел желанием становиться участником BLACK SABBATH»



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Во время появления в недавнем эпизоде видеоподкаста "In The Trenches with Ryan Roxie" легендарный вокалист/басист Glenn Hughes рассказал о своём участии в записи альбома BLACK SABBATH в середине 1980-х годов. Он поведал о том, как началось его сотрудничество с Tony Iommi и группой:

«Тони собирался записать сольный альбом в 1985 году. Я, мой дорогой друг Ронни Джеймс Дио и Rob Halford собирались спеть по паре песен. Я был первым, кто отправился в Cherokee Studios в Голливуде, чтобы записать пару песен с Tony. Я написал и спел пару песен в первый же вечер. Он попросил меня вернуться на следующий день, и это продолжалось, продолжалось и продолжалось, и в итоге я стал единственным вокалистом на этом сольном альбоме. На последней песне Дон Арден — отец Sharon Osbourne — который в то время был менеджером Tony, предложил Warner Brothers назвать альбом "BLACK SABBATH featuring Tony Iommi". Так что это был уже не альбом Tony Iommi, а альбом BLACK SABBATH под названием "Seventh Star". Для меня это был период, когда я менял образ жизни, если хотите. Так что это было трудное время для меня.

Я не горел желанием становиться участником BLACK SABBATH. Я пытался помочь Тони, записывая его сольный альбом. Но мне нравилось работать с ним. На текущий момент я записал уже три альбома с Tony. Так что пусть это продолжается».

GLENN HUGHES:





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Old Nothing


29 дек 2021, 15:59		>>>Для меня это был период, когда я менял образ жизни, если хотите.

Порол вискарик


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