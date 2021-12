сегодня



GLENN HUGHES: «Я не горел желанием становиться участником BLACK SABBATH »



Во время появления в недавнем эпизоде видеоподкаста "In The Trenches with Ryan Roxie" легендарный вокалист/басист Glenn Hughes рассказал о своём участии в записи альбома BLACK SABBATH в середине 1980-х годов. Он поведал о том, как началось его сотрудничество с Tony Iommi и группой:



«Тони собирался записать сольный альбом в 1985 году. Я, мой дорогой друг Ронни Джеймс Дио и Rob Halford собирались спеть по паре песен. Я был первым, кто отправился в Cherokee Studios в Голливуде, чтобы записать пару песен с Tony. Я написал и спел пару песен в первый же вечер. Он попросил меня вернуться на следующий день, и это продолжалось, продолжалось и продолжалось, и в итоге я стал единственным вокалистом на этом сольном альбоме. На последней песне Дон Арден — отец Sharon Osbourne — который в то время был менеджером Tony, предложил Warner Brothers назвать альбом "BLACK SABBATH featuring Tony Iommi". Так что это был уже не альбом Tony Iommi, а альбом BLACK SABBATH под названием "Seventh Star". Для меня это был период, когда я менял образ жизни, если хотите. Так что это было трудное время для меня.



Я не горел желанием становиться участником BLACK SABBATH. Я пытался помочь Тони, записывая его сольный альбом. Но мне нравилось работать с ним. На текущий момент я записал уже три альбома с Tony. Так что пусть это продолжается».













