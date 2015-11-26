Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Каким басиста был конец... Отвечает DAVID ELLEFSON 72
*Фронтмен METALLICA рассказал о новом материале и выразил ске... 63
*Глава Зала славы рок-н-ролла — об IRON MAIDEN: «Нет никаких ... 36
*Лидер NIGHTWISH думал, что после ухода басиста группе придёт... 30
*PETA требует удалить клип THE OFFSPRING за эксплуатацию шимп... 29
[= ||| все новости группы



*

Black Sabbath

*



19 май 2021 : 		 Должен ли был BILL WARD играть на финальном концерте BLACK SABBATH?

19 май 2021 : 		 TONY IOMMI — о появлении Дио в BLACK SABBATH

17 май 2021 : 		 GEEZER BUTLER был рад, когда Дио начал сочинять тексты для BLACK SABBATH

10 май 2021 : 		 Туровый барабанщик BLACK SABBATH — о замене Bill'a Ward'a: «Это пик моей карьеры»

27 апр 2021 : 		 Трейлер новой книги о BLACK SABBATH

24 апр 2021 : 		 Гитарист BLACK SABBATH признался в любви к суперкарам

16 апр 2021 : 		 Переиздание BLACK SABBATH выйдет летом

10 апр 2021 : 		 Тизер фотокниги о BLACK SABBATH времен DIO

8 апр 2021 : 		 Фрагмент трибьюта BLACK SABBATH

6 апр 2021 : 		 VINNY APPICE рассказал, что Дио ненавидел петь песни OZZY OSBOURNE'a в BLACK SABBATH

5 апр 2021 : 		 Гитарист BLACK SABBATH не рад появлению песни с DIO — 2

1 апр 2021 : 		 Барабанщик SEPULTURA исполняет BLACK SABBATH

23 мар 2021 : 		 Фрагмент трибьюта BLACK SABBATH

16 мар 2021 : 		 TONY IOMMI — о байопике BLACK SABBATH

15 мар 2021 : 		 BILL WARD сказал, что больше не сможет выступить с BLACK SABBATH вживую

14 мар 2021 : 		 Гитарист BLACK SABBATH скучает по турам

12 мар 2021 : 		 Гитарист BLACK SABBATH не рад появлению песни с DIO

12 мар 2021 : 		 GEEZER BUTLER подтвердил, что у BLACK SABBATH была "Slapback"

9 мар 2021 : 		 Колыбельные от BLACK SABBATH

8 мар 2021 : 		 Нереализованный трек BLACK SABBATH времен DIO

2 мар 2021 : 		 Гитарист BLACK SABBATH — о том, как он придумал рифф "Iron Man"

1 мар 2021 : 		 Фрагмент переиздания BLACK SABBATH

17 фев 2021 : 		 Туровый барабанщик BLACK SABBATH — о том, почему не он записал барабаны на последнем альбоме

8 фев 2021 : 		 Фрагмент переиздания BLACK SABBATH

4 фев 2021 : 		 Фрагмент переиздания BLACK SABBATH

29 янв 2021 : 		 Нереализованный репетиционный трек BLACK SABBATH
Показать далее
| - |

|||| сегодня

TONY IOMMI — о появлении Дио в BLACK SABBATH



*
zoom
*
* *
Tony Iommi и Geezer Butler недавно поговорили с Martin'ом Popoff'ом и, в частности, коснулись времени, когда в коллектив пришёл Ронни Джеймс Дио.

Iommi рассказал:

«Как только Ронни вошёл в состав, у нас появился другой голос. Это подтолкнуло нас к тому, чтобы сочинять по-новому. Снова было открыто всё поле для того, чтобы пробовать разные вещи. Ронни смог приспособиться благодаря своему голосу, и это создало совсем другую атмосферу, мы начали сочинять новый материал. Мы были в небольшом застое. Когда Ронни включился в работу, это заставило нас работать и больше думать о том, что мы собираемся делать дальше. И он побуждал нас делать больше. Это было по-настоящему освежающе».

Butler добавил:

«Было очевидно, что Sabbath нужны перемены. Было ощущение, что первоначальный состав должен был завершить своё существование. К концу 1970-х всё пошло наперекосяк. Ozzy был очень недоволен тем, что делает, я подумывал об уходе, а звукозаписывающая компания, похоже, потеряла к нам интерес. Нужно было либо полностью распасться, либо найти кого-то другого, кому нравилось то, что мы делали».

TONY IOMMI On RONNIE JAMES DIO Joining BLACK SABBATH -



Like!+4Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 854

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом