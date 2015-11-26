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TONY IOMMI — о появлении Дио в BLACK SABBATH



Tony Iommi и Geezer Butler недавно поговорили с Martin'ом Popoff'ом и, в частности, коснулись времени, когда в коллектив пришёл Ронни Джеймс Дио.



Iommi рассказал:



«Как только Ронни вошёл в состав, у нас появился другой голос. Это подтолкнуло нас к тому, чтобы сочинять по-новому. Снова было открыто всё поле для того, чтобы пробовать разные вещи. Ронни смог приспособиться благодаря своему голосу, и это создало совсем другую атмосферу, мы начали сочинять новый материал. Мы были в небольшом застое. Когда Ронни включился в работу, это заставило нас работать и больше думать о том, что мы собираемся делать дальше. И он побуждал нас делать больше. Это было по-настоящему освежающе».



Butler добавил:



«Было очевидно, что Sabbath нужны перемены. Было ощущение, что первоначальный состав должен был завершить своё существование. К концу 1970-х всё пошло наперекосяк. Ozzy был очень недоволен тем, что делает, я подумывал об уходе, а звукозаписывающая компания, похоже, потеряла к нам интерес. Нужно было либо полностью распасться, либо найти кого-то другого, кому нравилось то, что мы делали».

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