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*JOE LYNN TURNER критикует KISS за использование фонограммы 20
*MOONSPELL отменили британский тур 16
*Фронтмен NICKELBACK назвал JAMES'a HETFIELD'a своим «рок-бог... 11
*Новое видео STRATOVARIUS 11
*DAVE MUSTAINE — о провалившемся релизе METALLICA 10
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Black Sabbath

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24 ноя 2022 : 		 TONY MARTIN: «Наверное, бокс-сет SABBATH выйдет в 2023»

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23 янв 2022 : 		 TONY MARTIN с удовольствием бы перезаписал "Forbidden" BLACK SABBATH

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TONY MARTIN: «Наверное, бокс-сет SABBATH выйдет в 2023»



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TONY MARTIN в рамках недавней беседы ответил на вопрос, как дела с давно анонсированном бокс-сетом BLACK SABBATH той эпохи, когда он был в коллективе:

«Если честно, то я понятия не имею, что там происходит. Знаю, что вроде бы все должно быть в 2023, но это и все, что мне известно».




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