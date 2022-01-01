сегодня



TONY MARTIN: «Наверное, бокс-сет SABBATH выйдет в 2023»



TONY MARTIN в рамках недавней беседы ответил на вопрос, как дела с давно анонсированном бокс-сетом BLACK SABBATH той эпохи, когда он был в коллективе:



«Если честно, то я понятия не имею, что там происходит. Знаю, что вроде бы все должно быть в 2023, но это и все, что мне известно».







+0 -0



просмотров: 42

