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BILL WARD сказал, что больше не сможет выступить с BLACK SABBATH вживую



Bill Ward заявил, что у него больше нет «умений» и «способностей» выступать с BLACK SABBATH.



72-летний барабанщик-основатель BLACK SABBATH сделал признание во время выступления SiriusXM "Trunk Nation With Eddie Trunk".



На вопрос о том, согласен ли он лично с тем, что с BLACK SABBATH «покончено» как с гастролирующей и записывающей единицей, Bill, который не записывал последний студийный альбом группы и не поехал в тур в его поддержку, ответил:



«Я не закончил с наследием BLACK SABBATH [смеётся]. Я ещё не закончил. Меня вынудили, но я не закончил. Так что другие могут с этим покончить, но не я. Но как реалист могу сказать, что касается гастролей с BLACK SABBATH, у меня нет умений, у меня нет способностей выступать с такой группой на сцене. Мне должно быть хотя бы 60, чтобы я имел такую возможность.



Я бы с удовольствием записал студийный альбом с BLACK SABBATH, со всеми первоначальными участниками. Я просто говорю о том, что плыву по течению. Я ни с кем ни об этом, ни о чём другом не говорил. Но я не закончил. Итак, остальные трое могли закрыть эту страницу, и я уважаю это, но я не закончил. Я считаю, что пока мы все существуем [смеётся], и мы всё ещё дышим воздухом, я думаю, что у нас есть все возможности совместно создать какую-нибудь замечательную музыку».



Ward повторил своё желание записать новый студийный альбом с BLACK SABBATH, но подтвердил, что он больше не хочет играть живьём с группой:



«Я стараюсь быть честным. Мне исполнится 73 в следующий день рождения [в мае], и я знаю, какая энергия нужна, чтобы играть с этой группой».







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