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Black Sabbath

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|||| 8 июн 2023

Басист BLACK SABBATH заявил, что не располагает внутренней информацией об уходе барабанщика



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В новом интервью изданию Houston Press басист BLACK SABBATH Geezer Butler, который сейчас раскручивает свою автобиографию "Into The Void: From Birth To Black Sabbath — And Beyond", сказал, что у него нет никакой внутренней информации относительно отсутствия барабанщика оригинального состава BLACK SABBATH Bill'a Ward'a на последнем альбоме группы и в туре воссоединения более десяти лет назад:

«Мы спросили его, будет ли он исполнять по две-три песни за концерт, или как ему будет удобно. А он сказал, что будет исполнять все песни на шоу или вообще ничего. И я это очень уважаю. Если бы мне сказали сыграть две-три песни на басу и уйти, я бы сам сказал, куда им пойти. Я знаю только, что Bill был в группе, потом мы с женой поехали на Гавайи на неделю, а когда вернулись, Bill'a в группе уже не было».




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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8 июн 2023
J
Jack of Diamonds
найс группа, где один из ее членов не знает куда подевался коллега
Like!3
8 июн 2023
E
EvgenBriden
Jack of Diamonds, как по мне, так в этот "реюнион" это уже была не группа, а проект, основанный на старом имени. Группа - это несколько единомышленников, связанные одной идеей, которые и работают и тусуются вместе. Ну или в таком возрасте если и не тусуются, то хотя бы поддерживают отношения присущие людям с одной идеей)
А тут, как я понимаю, всем рулили сторонние люди, а музыканты были просто как наёмные рабочие. Это печально, но всех (почти) это вполне устроило.
  Dislike!1
8 июн 2023
dark_medieval_times
Не просвятили? как так?

просмотров: 940

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