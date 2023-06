8 июн 2023



Басист BLACK SABBATH заявил, что не располагает внутренней информацией об уходе барабанщика



В новом интервью изданию Houston Press басист BLACK SABBATH Geezer Butler, который сейчас раскручивает свою автобиографию "Into The Void: From Birth To Black Sabbath — And Beyond", сказал, что у него нет никакой внутренней информации относительно отсутствия барабанщика оригинального состава BLACK SABBATH Bill'a Ward'a на последнем альбоме группы и в туре воссоединения более десяти лет назад:



«Мы спросили его, будет ли он исполнять по две-три песни за концерт, или как ему будет удобно. А он сказал, что будет исполнять все песни на шоу или вообще ничего. И я это очень уважаю. Если бы мне сказали сыграть две-три песни на басу и уйти, я бы сам сказал, куда им пойти. Я знаю только, что Bill был в группе, потом мы с женой поехали на Гавайи на неделю, а когда вернулись, Bill'a в группе уже не было».







+2 -4



( 3 ) просмотров: 940