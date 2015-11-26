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Гитарист BLACK SABBATH — о том, как он придумал рифф "Iron Man"



В рамках недавнего интервью с Songfacts гитарист BLACK SABBATH Tonny Iommi ответил на вопрос, какая песня определяет эпоху группы с OZZY:



«Я всегда говорю "Black Sabbath". И "Iron Man". Многие называют "Paranoid", но она была написана только для того, чтобы добить альбом, — и ни для каких иных целей никогда не предназначалась. Но она стала синглом из-за продолжительности и потому что она вышла синглом, большинство людей узнали о нас по "Paranoid"».



В рамках дальнейшей беседы Tony рассказал, как пришёл к риффу "Iron Man":



«Я был на репетиции, и Bill начал наигрывать этот бум-бум-бум, я просто подхватил, после чего решил: "А ведь классно". Bill продолжил играть, и я пришёл к этому риффу. Большинство риффов, что я придумал, возникали случайно, и этот один из таковых — он просто появился, он возник в сопровождении ударных, на которых играл Bill. Я просто представил, как кто-то к тебе подкрадывается, и всё это звучит как этот самый рифф. В моём сознании я мог слышать его как монстра, вот так рифф и получил жизнь».







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