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Black Sabbath

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8 апр 2021 : 		 Фрагмент трибьюта BLACK SABBATH

6 апр 2021 : 		 VINNY APPICE рассказал, что Дио ненавидел петь песни OZZY OSBOURNE'a в BLACK SABBATH

5 апр 2021 : 		 Гитарист BLACK SABBATH не рад появлению песни с DIO — 2

1 апр 2021 : 		 Барабанщик SEPULTURA исполняет BLACK SABBATH

23 мар 2021 : 		 Фрагмент трибьюта BLACK SABBATH

16 мар 2021 : 		 TONY IOMMI — о байопике BLACK SABBATH

15 мар 2021 : 		 BILL WARD сказал, что больше не сможет выступить с BLACK SABBATH вживую

14 мар 2021 : 		 Гитарист BLACK SABBATH скучает по турам

12 мар 2021 : 		 Гитарист BLACK SABBATH не рад появлению песни с DIO

12 мар 2021 : 		 GEEZER BUTLER подтвердил, что у BLACK SABBATH была "Slapback"

9 мар 2021 : 		 Колыбельные от BLACK SABBATH

8 мар 2021 : 		 Нереализованный трек BLACK SABBATH времен DIO

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1 мар 2021 : 		 Фрагмент переиздания BLACK SABBATH

17 фев 2021 : 		 Туровый барабанщик BLACK SABBATH — о том, почему не он записал барабаны на последнем альбоме

8 фев 2021 : 		 Фрагмент переиздания BLACK SABBATH

4 фев 2021 : 		 Фрагмент переиздания BLACK SABBATH

29 янв 2021 : 		 Нереализованный репетиционный трек BLACK SABBATH

20 янв 2021 : 		 TONY MARTIN: «Моя эпоха в SABBATH очень важна»

19 янв 2021 : 		 Гитарист BLACK SABBATH: «Я бы не стал ничего менять»

18 янв 2021 : 		 ERNIE C — о продюсировании альбома BLACK SABBATH

17 янв 2021 : 		 TONY IOMMI — о пересведении "Forbidden"

14 янв 2021 : 		 Нереализованный материал в новых изданиях BLACK SABBATH

4 янв 2021 : 		 SLASH, CHAD SMITH присоединились к POST MALONE для исполнения BLACK SABBATH, ALICE IN CHAINS

24 дек 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN, SNOWY SHAW, музыканты VENOM INC, DIAMOND HEAD, RAVEN, HELSTAR, OBITUARY, DEATH, SUFFOCATION на трибьюте BLACK SABBATH

10 дек 2020 : 		 BLACK SABBATH и LAKAI выпустили общую линейку продукции
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Фрагмент трибьюта BLACK SABBATH



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Вокалист VENOM INC. Tony "Demolition Man" Dolan объявили о выпуске нового трибьют-альбома BLACK SABBATH в рамках проекта SABBATONERO "L’Uomo Di Ferro - A Tribute To Black Sabbath". Релиз материала намечен на февраль на СD/виниле и в цифровом варианте. Фрагмент из этого релиза доступен ниже.

"Symptom Of The Universe"
"Sabbath Bloody Sabbath"
"N.I.B."
"Killing Yourself To Live"
"Heaven & Hell"
"Paranoid"
"Children Of The Grave"
"A National Acrobat"
"Hole In the Sky"
"War Pigs"

Backing band:

Tony ‘Demolition’ Dolan (Venom Inc) - All bass & vocals on "N.I.B."
Francesco Conte (Necromega) - Guitars
Filippo Marcheggiani (Banco del Mutuo Soccorso) - Guitars
Riccardo Spilli (Balleto Di Bronzo) - Drums

Guest artists:

Vocalists:
Rasmus Bom Anderson (Diamond Head) - Vocals on "Symptom of the Universe"
Steve Sylvester (Death SS) - Vocals on "Sabbath Bloody Sabbath"
Tony ‘Demolition’ Dolan (Venom Inc) - vocals on "N.I.B."
Maksymina Kuzianik (Scarceration) & Mayara Puertas (Torture Squad) - Vocal duet on "Killing Yourself To Live"
Tony D’Alessio (Banco Del Mutuo Soccorso) - Vocals on "Heaven & Hell"
Fleigas (Necrodeath) - Vocals on "Paranoid"
John Gallagher (Raven) - Vocals on "Children of the Grave"
Simone Salvatori (Spiritual Front) - Vocals on "A National Acrobat"
Andrea Zanetti (Monumentum) - Vocals on "Hole in the Sky"
James Rivera (Helstar) - Vocals on "War Pigs"

Guitar soloists:
Marty Friedman - "Symptom of the Universe"
Mantas (Venom Inc) - "Sabbath Bloody Sabbath"
Terence Hobbs (Suffocation) - "N.I.B."
Prika Amaral (Nervosa) - "Killing Yourself To Live"
Ken Andrews (Obituary) - "Heaven & Hell"
Sonia Nusselder (Crypta/Cobra Spell/ex-Burning Witches) - "Paranoid"
Russ Tippins (Satan) - "Children of the Grave"
Atilla Voros (Leander Rising, ex-Tyr/Nevermore - "A National Acrobat"
Wiley Arnet (Sacred Reich) - "Hole In the Sky"
James Murphy (ex Death/Agent Steel/Obituary) - "War Pigs"

Guest drummers :
Snowy Shaw (Dream Evil/Mercyful Fate, etc) - Drums on "Sabbath Bloody Sabbath"
Mark Jackson (Acid Reign ex-M:Pire of Evil) - Drums on "War Pigs"
Dario Casabona (Schizo) - Drums on "Hole in the Sky"

Keyboard guests:
Freddy Delirio (Death SS) - "Sabbath Bloody Sabbath"
Heric Fittipaldi (Scenario) - "Heaven & Hell"

Cover Art by @weltyamatattoo
Design/Layout: Maxi Kuzianik/Tony Dolan

BLACK SABBATH Tribute Project SABBATONERO Release



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